Mötesbokare för onoterade aktier
Montea Investment AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-12-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montea Investment AB i Malmö
Som mötesbokare inom andrahandsonoterade aktier arbetar du med att skapa den första kontakten med investerare och introducera dem till möjligheter på andrahandsmarknaden. Din uppgift är att väcka intresse, boka in relevanta möten och se till att investerare får en tydlig och strukturerad väg in i processen.
Arbetet sker främst över telefon där du ansvarar för att bygga förtroende i det första steget och förklara varför investerare bör ta del av våra presentationer. Du beskriver på ett enkelt och engagerande sätt vad marknaden innebär, vilka bolag vi arbetar med och varför mötet är värdefullt för dem. Rollen kräver god kommunikationsförmåga och ett intresse för finans och affärsutveckling.
Du blir en viktig del av ett professionellt och målmedvetet team där du får kontinuerlig coachning och utveckling. För rätt person finns tydliga möjligheter att växa vidare mot mer avancerade säljroller där du själv hanterar hela affären. Målet är att du ska lyckas i rollen, utvecklas och bli en trygg del av vår verksamhet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Email
E-post: contact@monteainv.se Arbetsgivare Montea Investment AB
(org.nr 559529-9610), https://arvcapital.se
Murmansgatan 124 C (visa karta
)
212 25 MALMÖ Arbetsplats
Arv Capital AB Jobbnummer
9638410