Mötesbokare B2B - garantilön
2026-01-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Nu söker Movere nya mötesbokare - en roll för dig som vill ta ditt första steg in i arbetslivet eller testa något nytt.
Om rollen
Tjänsten innebär mötesbokning inom B2B och innebär en central roll i att skapa nya affärsmöjligheter genom att boka möten mellan företagskunder och Moveres säljare.
Rollen innebär ansvar för att representera Moveres tjänsteportfölj gentemot företagskunder. Arbetet sker strukturerat mot tydliga mål och budgetar med fullt eget ansvar för planering och genomförande.

Dina arbetsuppgifter
Kontakta potentiella företagskunder via telefon
Presentera portföljen av tjänster och produkter på ett tydligt och professionellt sätt
Boka relevanta och kvalificerade möten med beslutsfattare
Administrera och strukturera det egna arbetet
Arbeta mot uppsatta individuella mål och budget
Därför trivs man hos Movere:
Tydliga mål och löpande uppföljning
Ett sammansvetsat team med högt tempo och mycket energi
Stark kultur kring utveckling, coachning och arbetsglädje
Möjlighet att växa och utvecklas inom bolaget
Du är:
Engagerad, självgående och måldriven
God kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroende
Strukturerad och ansvarstagande i sitt arbete
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av mötesbokning eller försäljning är meriterande men inget krav
Du får:
Garantlön om 16.000 kr (provisionsbaserat) samt attraktiva bonusmöjligheter
En positiv, familjär och peppande arbetsmiljö
Löpande coachning och tydliga utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till långsiktig utveckling inom företaget
Omfattning: Heltid
Arbetstider:
Måndag-torsdag: 09.15-17.45
Fredag: 09.15-16.00
Plats: Alvik, Bromma
Låter detta som rätt nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se

Omfattning
