Om tjänsten
Som mötesbokare hos Officecloud blir du en viktig del av vårt säljteam och ansvarar för att skapa värdefulla kundkontakter via telefon och digitala kanaler. Du arbetar proaktivt med att boka möten för våra företagsrådgivare samt kvalificera leads för vidare försäljningsarbete. Tjänsten passar dig som är kommunikativ, målinriktad och trivs med att arbeta i högt tempo.
Arbetstider:
Heltid, måndag-fredag

Arbetsuppgifter
Identifiera och kontakta potentiella företagskunder via telefon och digitala kanaler

Boka och koordinera möten för företagsrådgivare

Kvalificera leads genom behovsanalys och dokumentation

Följa upp intresseanmälningar och säkerställa att avtal kan slutföras

Arbeta mot uppsatta mål och bidra till teamets resultat

Vi söker dig som

Har erfarenhet av telefonförsäljning, kundkontakt eller mötesbokning, gärna B2B

Är kommunikativ, förtroendeingivande och målorienterad

Arbetar strukturerat och dokumenterar noggrant

Trivs med att arbeta i ett team och bidra till en positiv arbetsmiljö

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Vi erbjuder

Fast lön + prestationsbaserad provision

Strukturerad introduktion och löpande utbildning

Stöd från erfarna kollegor och moderna arbetsverktyg

Goda möjligheter till intern utveckling och karriärvägar

En inkluderande och positiv arbetsmiljö

Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

