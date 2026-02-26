Mötesbokare
2026-02-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Som mötesbokare hos Officecloud blir du en viktig del av vårt säljteam och ansvarar för att skapa värdefulla kundkontakter via telefon och digitala kanaler. Du arbetar proaktivt med att boka möten för våra företagsrådgivare samt kvalificera leads för vidare försäljningsarbete. Tjänsten passar dig som är kommunikativ, målinriktad och trivs med att arbeta i högt tempo.
Arbetstider:
Heltid, måndag-fredagArbetsuppgifter
Identifiera och kontakta potentiella företagskunder via telefon och digitala kanaler
Boka och koordinera möten för företagsrådgivare
Kvalificera leads genom behovsanalys och dokumentation
Följa upp intresseanmälningar och säkerställa att avtal kan slutföras
Arbeta mot uppsatta mål och bidra till teamets resultat
Vi söker dig som
Har erfarenhet av telefonförsäljning, kundkontakt eller mötesbokning, gärna B2B
Är kommunikativ, förtroendeingivande och målorienterad
Arbetar strukturerat och dokumenterar noggrant
Trivs med att arbeta i ett team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Fast lön + prestationsbaserad provision
Strukturerad introduktion och löpande utbildning
Stöd från erfarna kollegor och moderna arbetsverktyg
Goda möjligheter till intern utveckling och karriärvägar
En inkluderande och positiv arbetsmiljö
Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Officecloud Sweden AB
https://officecloud.teamtailor.com
Riggaregatan 53 (visa karta
)
211 13 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats OfficeCloud
