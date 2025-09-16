Mötesbokare
2025-09-16
Är du serviceinriktad och trivs i en roll där kundkontakt står i fokus? Manpower söker nu en driven medarbetare för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund. Tjänsten är placerad i Helsingborg och erbjuder dig möjligheten att utvecklas inom kundservice och arbeta med en etablerad aktör som har 30 års erfarenhet och djup kunskap om marknaden. Låter det som något för dig?
Ort: Helsingborg
Start: okt/nov
Uppdragslängd: Konsultuppdrag i 4 månader, med goda möjligheter till anställning hos kund
Om jobbet som mötesbokare
Vår kund erbjuder besöksbokningstjänster som hjälper uppdragsgivarens säljare, framför allt läkemedelskonsulenter, att ha en effektiv och strukturerad dag på fältet.
Som mötesbokare får du en central roll i att säkerställa att kundens säljare får den bästa starten på dagen genom att boka in möten med deras viktigaste kunder.
Arbetstiden är förlagd på vardagar, dagtid, heltid och med start omgående.
Du blir anställd av Manpower i 4 månader och sedan övergår du till anställning hos kund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Hantera inkommande samtal och e-post från kunder
* Lösa kundfrågor och problem på ett serviceinriktat och snabbt sätt
* Säkerställa att alla kundinteraktioner håller hög kvalitet och ger en positiv upplevelse
* Samverka med interna team för att säkerställa kundnöjdhet
* Dokumentera kundärenden i relevanta system
Den vi söker
Vi söker dig som har en naturlig känsla för service och trivs i en roll där du har daglig kontakt med kunder. Du är en positiv person som har lätt för att kommunicera och lösa problem, och du gillar att arbeta mot tydliga mål. För att lyckas i rollen som kundtjänstmedarbetare ser vi att du har tidigare erfarenhet inom serviceyrken och känner dig bekväm med att hantera flera ärenden samtidigt.
Vi söker dig som:
* Har gymnasiekompetens
* Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Är utåtriktad och har en positiv attityd
* Är orädd för att ta kontakt med nya människor och lösa deras problem
* Har tidigare erfarenhet av service eller kundtjänst
* Trivs med att arbeta mot uppsatta mål och deadlines
Om Manpower
Som konsult hos Manpower får du en trygg anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Du får dessutom möjlighet att ha ett årligt karriärsamtal med din personliga konsultchef som hjälper dig att utvecklas i din karriär.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen att registrera ditt CV via länken. Har du några frågor eller funderingar kring tjänsten, kontakta Cecilia Lindgren på cecilia.a.lindgren@manpower.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
