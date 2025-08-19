Mötesbokare
Hirely AB / Säljarjobb / Göteborg
Är du en driven person som står i början av din karriär? Då har vi möjligheten för dig! Vi söker nu flera engagerade mötesbokare som är redo att ta sig an nya utmaningar.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Som mötesbokare hos oss får du ett roligt och varierat jobb där du arbetar nära dina kollegor på försäljningsavdelningen. Du är baserad på huvudkontoret i Göteborg och dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Bokning av möten per telefon åt våra företagssäljare
Prospektering och uppsökande samtal
Hantering av kundtjänstärenden via telefon och e-post
Vi ser gärna att du vill växa med oss och för rätt person finns det goda möjligheter att ta steget vidare till en roll som företagssäljare.
Om dig
Vi söker dig som är i början av karriären och vill växa tillsammans med oss. Erfarenhet av telefonförsäljning, kundtjänst eller serviceyrken är meriterande men inget krav. Vi tror att du:
Är social och ambitiös
Är tävlingsinriktad och gillar att utmanas
Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
Har en avslutad gymnasieutbildning
Vi erbjuder
En generös och positiv arbetsmiljö där idéer välkomnas och initiativ uppmuntras.
En plats i ett passionerat team med mycket god sammanhållning där vi ofta hittar på roliga saker tillsammans.
Utvecklingsmöjligheter. Vi är på en snabb tillväxtresa och för rätt person finns stora möjligheter att växa både professionellt och personligt.
Generösa förmåner som gymkort och regelbundna träningspass tillsammans med kollegorna.
Praktisk information
Vi söker flera personer på heltid. Tjänsten är tillsvidare och sex månaders provanställning tillämpas. Lönen består av en fast och en rörlig del.
Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse. Rekryteringsprocessen sker löpande, skicka gärna din ansökan så fort som möjligt.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
Arbetsplats
Mjuk Biltvätt
