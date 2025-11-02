Morgonpigg personlig assistent på dagtid

LJY Nordic Holding AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-11-02


Visa alla jobb hos LJY Nordic Holding AB i Göteborg

Vi söker dig som vill göra skillnad i vardagen för en person med funktionsvariation! Som personlig assistent hjälper du till med det som behövs för att dagen ska fungera - det kan vara allt från personlig omvårdnad och hushållssysslor till matlagning samt följa med på aktiviteter eller ärenden.
Du arbetar i brukarens hem och ibland även i andra miljöer, exempelvis ute på stan eller vid besök hos vårdinstanser. Det är viktigt att du har en god känsla för integritet, är lyhörd och kan anpassa dig efter brukarens behov och önskemål.
Vi söker dig som:
Är pålitlig, lugn och ansvarsfull
Har god social förmåga och visar respekt för individens integritet
Har tålamod och kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra
Talar och förstår svenska bra
Har tidigare erfarenhet av vård/omsorg (meriterande men inget krav)
Kan visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret vid anställning

Vi erbjuder:
Ett givande och varierat arbete
Stöd och introduktion från erfaren kollega
Tydliga rutiner och en trygg arbetsmiljö

Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till anjuassistans@hotmail.com

Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Notera! Tjänsten är utannonserad av LJY Nordic men du blir anställd av AnJu assistans.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: anjuassistans@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
LJY Nordic Holding AB (org.nr 559417-7544)

Arbetsplats
AnJu assistans

Jobbnummer
9584427

