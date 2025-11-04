Montörer till vår båtproduktion
Som anställd på Windy kommer du arbeta på varvet i Västervik tillsammans med ett team bestående av skickliga och kompetenta båtbyggare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du noggrann, flexibel och ansvarstagande.
Du är praktisk lagd och har förmåga att kunna arbeta i grupp, men även självständigt. Du är nyfiken och vill lära nytt. Du tar ansvar och har en förmåga att kunna ta egna initiativ och ser problemlösning som en utmaning.
Arbetsuppgifter
Arbetet består i huvudsak av montering, installation, inkoppling och igångkörning av samtlig i en båt förekommande utrustning.
Formella krav:
Erfarenhet från liknande eller angränsande bransch, eller någon form av relevant yrkesutbildning.
Du kan förstå och kommunicera tekniska frågor samt tillgodogöra dig innehållet i ritningar.
För att lyckas i rollen tror vi även att du har följande kompetenser/egenskaper:
Serviceinriktad och hjälpsam
Ordningsam och punktlig
Ett intresse för båtar
Windy erbjuder dig
Du får inte enbart förmånen att arbeta med ett anrikt och välrenommerat varumärke, hos Windy får du också möjligheten att vara med och bidra till en effektivare produktion med tydligt fokus på kvalitet. Trenden går mot större och mer tekniskt avancerade båtar vilket kontinuerligt innebär att du får lära dig nya saker. Du kommer dessutom jobba i en verksamhet med duktiga kollegor och god stämning där engagemang är ett ledord.
Kontakt
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jonas Hermansson, +46 (0)73 595 90 42, jonas.hermansson@windyboats.com
Boat Builders
We have a number of Boats Builder jobs at our shipyard in Västervik Sweden where you will work with the team to help us meet the growing demand for our renowned range of luxury yacht tenders.
We accept Job Applications in English or Swedish. All candidates are required to speak fluent English or Swedish.
