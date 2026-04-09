Montörer till försvarsindustrin
2026-04-09
Om kundföretaget
Vi söker nu montörer som vill arbeta inom försvarsindustrin! Företaget levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar och säkerhet. Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
I arbetet som montör kommer du att vara delaktig i att detaljmontera och slutmontera högteknologiska komponenter och delsystem i stridsfordon. Arbetet ställer höga krav på precision, kvalitet och fackmannamässigt arbetssätt och utförs efter ett fastställt tillverkningsunderlag, underlagen kan vara både utskrivna och digitala. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för att säkerställa att planerad produktionstakt hålls. Du kommer att ha många interna kontaktytor och du får en unik kompetens inom fordonen som tillverkas.Profil
Vi ser gärna att du har gått gymnasieutbildning som t ex. fordonsmekaniker alternativt annan praktisk utbildning. Du kan även ha fått dessa kunskaper genom tidigare arbetslivserfarenheter. Eller är du en person som helt enkelt bara gillar att skruva!
Som person har du ett driv och är villig att lära, du är lösningsfokuserad och ansvarsfull, och anser att kvalité är viktigt för dig. Vidare är du noggrann, strukturerad och vill lämna ifrån dig ett väl utfört arbete. Du är en schysst kollega som tycker om att arbeta tillsammans med andra i team men kan också arbeta självständigt.
Du blir anställd av Konsultia och tillbringar dina arbetsdagar hos vår kund som är belägen centralt i Örnsköldsvik. Uppdragen tillsätts löpande och är långsiktiga, möjlighet till en fast anställning hos kundföretaget i framtiden finnas.
Eftersom kunden arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från deras kunder, så måste alla som arbetar på företaget genomgå säkerhetskontroll och drogtest inför anställning, eventuell medicinsk kontroll kan också krävas.
Tjänsterna är på heltid och arbetstiderna förlagd dagtid 7-16 med möjlighet till flex.
Välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Björklund vid funderingar, anna.bjorklund@konsultia.seOm företaget
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Konsultia AB
Anna Björklund anna.bjorklund@konsultia.se
