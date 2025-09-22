Montörer till fordonsindustrin
Adecco Sweden AB / Fordonsmontörsjobb / Göteborg Visa alla fordonsmontörsjobb i Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej.
På grund av högt söktryck kan svarstiden vara längre än vanligt. Om du är aktuell för tjänsten kommer vi att höra av oss. Vi uppskattar din förståelse!Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Vi söker montörer till vår kund inom fordonsindustrin i Göteborg. Arbetsuppgifterna innefattar montering av fordonskomponenter med fokus på noggrannhet och kvalitet. Arbetet är i en miljö som präglas av högt tempo, samarbete och kvalitetstänk. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inget krav. Tjänsten är på heltid och innebär en 6 månaders visstidsanställning. Därefter finns det eventuellt möjlighet till förlängning.
Observera att en bakgrundskontroll kommer att utföras innan eventuell anställning.
Om Dig:
Till denna tjänst söker vi dig som är en driven och ansvarsfull lagspelare. Vidare är du en person som är noggrann i ditt arbete och samtidigt kan arbeta under högt tempo. Det är viktigt att du talar och skriver svenska utan hinder.
Tidigare erfarenhet som montör eller motsvarande ser vi som meriterande. Vi ser gärna att du är en positiv lagspelare som arbetar på ett noggrant, produktivt och säkert sätt. Är du dessutom flexibel, punktlig och social kommer du att passa alldeles utmärkt här. Vi på Adecco värderar jämställdhet och mångfald högt, vi ser därför positivt på sökande av olika kön och bakgrund.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten är:
• Godkända gymnasiebetyg i matematik, svenska och engelska
• Noggrann i ditt arbete
• God samarbetsförmåga
• Trivs med att arbeta fysiskt tungt
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet som montör eller motsvarande
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i högt tempo
• Utbildning inom fordonsprogrammet eller liknande
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Kontakta vår ansvariga rekryterare Elsa Khan via elsa.khan@adecco.se
Om du har frågor angående registrering, vänligen kontakta vår support via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Elsa Khan Jobbnummer
9519064