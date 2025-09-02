Montörer till DeltaNordic
2025-09-02
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
Adecco söker montörer inom elektronik och automation till DeltaNordic i Örnsköldsvik. Har du erfarenhet av montering, ett stort intresse för teknik och vill arbeta inom industri hos ett stabilt företag med bra arbetsmiljö? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Vi söker montörer till både elektronik- och automationsavdelningen. Vanliga arbetsuppgifter innebär bland annat finmontering, lödning och felsökning respektive montering av kablage och komponenter i apparatskåp. Till din hjälp har du instruktioner och ritningar och alltid hjälpsamma kollegor runt dig och får en grundlig introduktion när du börjar.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av montering och praktiskt arbete. Det är meriterande med utbildning inom el och erfarenhet av ritningsläsning. För att trivas i rollen bör du ha stort intresse för teknik och ha ett metodiskt och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Som person är du en noggrann problemlösare som gillar att samarbeta och uppskattar tempo. Du kan göra dig förstådd och läser svenska obehindrat så du lätt kan följa instruktioner.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Inledningsvis erbjuder vi dig en visstidsanställning genom Adecco Sweden, tjänsten är på heltid och uppdraget utförs hos vår kund på plats i Örnsköldsvik. Tillsättning enligt överenskommelse.
Adecco kan erbjuda dig möjligheten till intressanta uppdrag på attraktiva företag, till tjänster som kanske aldrig kommer ut på den öppna marknaden. Vi vill att du ska må bra och ger dig friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Om DeltaNordic
DeltaNordic (HQ) i Örnsköldsvik grundades 1981 och är en total systemleverantör av elektriska och elektroniska system. Produktionen av kretskortsaggregat (PCBA) och elektroniska enheter är koncentrerad till DeltaNordic i Örnsköldsvik och utförs i ESD-skyddade lokaler. Utbildad, erfaren personal i kombination med modern bearbetningsutrustning garanterar hög kvalitet i produktionsprocessen. Huvudkontoret finns i Övik. DeltaNordic har enheter även i Kungsängen och i Nanjing (Kina).
Läs mer om DeltaNordic på deras https://www.deltanordicgroup.se/
Låter jobbet intressant? Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsarbetet sker löpande så tjänsten kan bli tillsatt innan annonsperioden löper ut. Vänta inte med din ansökan! Bifoga CV och sök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".
Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt.
Har du frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Frida Olsson via Frida.Olsson@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Business Manager
Frida Olsson Jobbnummer
9487004