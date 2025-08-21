Montörer Teledyne Flir
Tekniska montörer till Teledyne FLIR - ett globalt teknikföretag i framkant
WeStaff Sweden söker nu tekniska montörer till vår kund Teledyne FLIR i norra Stockholm. Det här är ett långsiktigt konsultuppdrag med start i augusti 2025, perfekt för dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta med avancerad teknik i en framtidsbransch.
Teledyne FLIR är världsledande inom infraröda värmekameror och avancerade sensorsystem. Företaget utvecklar innovativa lösningar för bland annat videoanalys, hotdetektering och diagnostik - teknik som används globalt inom både industri och säkerhet.
Om rollen:
Som teknisk montör kommer du att arbeta med montering och funktionstestning av högteknologiska IR-produkter inom el, mekanik och optik. Du blir en viktig länk mellan utvecklingsavdelningen och produktionen, där din noggrannhet och problemlösningsförmåga gör skillnad.Arbetsuppgifter
Montering av mekaniska och elektroniska komponenter
Funktionstester och kvalitetskontroll
Felsökning och samarbete med kollegor för att lösa tekniska utmaningar
Arbete i en tekniskt avancerad och ren produktionsmiljö
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, tekniskt intresserad och gillar strukturerat arbete. Du arbetar bra både självständigt och i grupp, trivs med rutiner och är kommunikativ i samarbetet med kollegor.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att läsa och följa tekniska instruktioner och ritningar
Kännedom om mätteknik, datoriserade mätsystem och okulärkontroller
Grundläggande kunskaper i analog/digital elektronik och nätverk (meriterande)
Teknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet
Vi erbjuder:
Ett utvecklande uppdrag i ett globalt högteknologiskt företag
Nära samarbete med erfarna kollegor
Stora möjligheter till kompetensutveckling och karriär
Trevliga lokaler och god arbetsmiljö
Kollektivavtal och förmåner såsom friskvård och konkurrenskraftig lön
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag med viss flexibilitet
Start: Augusti 2025
Tjänsten tillsätts löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan
WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och med ett personligt engagemang så gör vi skillnad på arbetsmarknaden i Sverige. Ersättning
