Montörer sökes till Hammar Maskin!
Nr.1 Personalpartner AB / Fordonsmontörsjobb / Bollebygd Visa alla fordonsmontörsjobb i Bollebygd
2026-08-03
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Om kundföretaget
Tycker du om att arbeta praktiskt och se resultatet av det du bygger? Då kan rollen som montör hos Hammar Maskin passa dig perfekt.
Vi söker nu Kranmontörer till Hammar Maskin i Olsfors.
Hammar utvecklar, tillverkar och säljer sidlastare – en unik och världsledande lösning för hantering och transport av sjöcontainrar. Från vårt huvudkontor och vår fabrik i Olsfors, mellan Borås och Göteborg, driver vi innovation som når ut till kunder i fler än 125 länder.
Vi är marknadsledande globalt, men nöjer oss inte där. Hammar är på en tydlig tillväxtresa med stora ambitioner framåt. Vi ser en stark potential att nå nya kunder, expandera till fler marknader och fortsätta utveckla våra produkter i absolut framkant. Med hela värdekedjan samlad i Olsfors, från utveckling och konstruktion till produktion, har vi både tempot och förmågan att snabbt omsätta idéer till konkurrenskraftiga lösningar. Samtidigt stärker vår internationella närvaro, med verksamhet i Malaysia, Australien, Nya Zeeland och USA, vår position som en global aktör.
Hos oss arbetar nästan 250 medarbetare världen över, varav omkring 170 st i Olsfors. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, eget ansvar och korta beslutsvägar gör att du kan påverka på riktigt.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Till Hammar Maskin söker vi nu händiga Montörer. I ditt arbete kommer du främst att arbeta som kranmontör med att montera sidlastare. Du kan också få arbeta i slutmonteringen med att montera exempelvis broms- och hydraulsystem, fordonsel samt övriga komponenter.
Arbetstid: Dagtid. Heltid, 100%.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Olsfors, Strax utanför Borås
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en teknisk gymnasiekompetens, gärna från fordonsprogrammet. Alternativt har du annan erfarenhet som bedöms som likvärdig. Du kanske gillar att skruva och meka i garaget på fritiden? Önskvärt är att du har ett par års erfarenhet av att arbeta som mekaniker. Meriterande är om du har utbildning eller erfarenhet av service och reparation samt kunskap i hydraulik och fordonsel.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och delar gärna med dig av dina idéer till dina kollegor för att kunna lösa problem som kan dyka upp under processen. Du är noggrann och ansvarstagande och förstår vikten av att det alltid finns en slutkund som förväntar sig god kvalitet på de produkter som produceras. Vidare har du hög arbetsmoral, är positivt inställd till arbete samt tycker om att lära dig nya saker på jobbet.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Arbetsplats
Hammar Maskin AB Kontakt
Anna Andersson anna.a@firstpersonal.se Jobbnummer
10019213