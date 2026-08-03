Hej Avdelningschef Elnät Drift!
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-08-03
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Nu får du möjligheten att leda den avdelning som utgör navet för energiomställningen i Eskilstuna och Strängnäs. Den här rollen passar dig som vill verka i gränslandet mellan det operativa och strategiska. Du är alltid där det händer och dina dagar kommer att blandas av frågor från media på ett pågående elavbrott till hur elnätet ska styras flera år framåt.
På avdelningen Drift och Utveckling ansvarar vi för att leveranssäkerheten är hög och att elnätets anläggningar är säkra. Utvecklingstakten i vår verksamhet är hög, och syftar till att höja säkerhet och beredskap, effektivisera arbetssätt och öka nätutnyttjandet.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Du kliver in i en verksamhet med hög kompetens och mycket vilja där du är den som sätter riktning och skapar ännu bättre förutsättningar. Avdelningen består av 16 medarbetare, där hälften rapporterar direkt till dig och övriga till en gruppchef. Tillsammans arbetar ni för att driva utvecklingen framåt och skapa en effektiv och välfungerande verksamhet. Självklart har du en plats i affärsområdets ledningsgrupp och där du är med och formar vår strategiska utveckling. Vi tror att du:
Motiverar och leder grupper på ett sätt som gör att du får med dig människor, bygger förtroende och stärker det som redan fungerar bra.
Tänker driftsäkerhet och säkerhet, men har hög kostnadsmedvetenhet och vågar utmana när det behövs.
Leder utvecklingsarbetet med fokus på digitalisering och dataanvändning.
"Genom att verka i ett mellanstort elnätbolag får du möjlighet att både bli bred och djup. Du hanterar många typer av frågor men det finns alltid möjlighet att djupdyka och utvecklas inom det du tycker är extra spännande", säger Sara Jonsson, nuvarande Chef Drift och Utveckling
Utbildning och tidigare erfarenhet
Vi letar efter dig som är trygg och vågar fatta beslut, ser till helheten och tycker om att utveckla med ett långsiktigt perspektiv. När många krav drar åt olika håll kliver du fram, prioriterar och pekar ut vägen framåt. Du följer upp och släpper inte taget förrän det ger effekt. Samtidigt är du nära människorna runt dig där du bygger förtroende och skapar momentum i förändringsarbetet genom att skapa engagemang och få andra att vilja ta ansvar. Du leder inte genom att trycka på, utan genom att vara tydlig, konsekvent och att vara någon man väljer att följa.
Du har en ingenjörsutbildning på högskole- eller civilingenjörsnivå eller motsvarande som vi bedömer som likvärdigt. Vi ser gärna att din utbildning är inom elkraft, energisystem eller liknande.
Du har flera års erfarenhet från elnätsbranschen, och flera års erfarenhet som chef. Det är positivt om du arbetat med drift och om du har erfarenhet av förändringsledning.
Känns det här som du? Då är det inte en slump, hör av dig!
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till rekryterande chef Anna-Åsa Hellström (Anna-Asa.Hellstrom@esem.se
eller 016-106386) eller till vår nuvarande driftchef Sara Jonsson (sara.jonsson@esem.se
eller 016-106404)
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
Hos oss börjar du alltid med 6 månaders provanställning.
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
(org.nr 556935-7501), https://www.esem.se/
Kungsgatan 86 (visa karta
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631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Elnät/Drift & Utveckling Kontakt
Affärsområdeschef
Anna-Åsa Hellström 016-106386 Jobbnummer
10019202