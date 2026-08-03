Nacka gymnasiums skolrestaurang söker kock för vegetarisk matlagning
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2026-08-03
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Nacka gymnasium är en stor och attraktiv gymnasieskola med ett centralt läge tio minuter från Slussen och promenadavstånd till Nacka Forum. Skolan har 200 anställda och ca 2 200 elever fördelade på 18 utbildningar, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Skolan har i över tio år varit en av de populäraste gymnasieskolorna i länet. I SKR:s jämförelser mellan kommunala gymnasieskolor i Sverige ligger Nacka gymnasium i topp.
En riktig skola - så brukar våra elever beskriva Nacka gymnasium och det är en beskrivning som vi tycker stämmer bra. På Nacka gymnasium finns allt vad man kan förvänta sig av ett gymnasium där man tar utbildning på allvar. Helt enkelt en trygg miljö där förutsättningarna finns för att man som elev ska lyckas med sina studier.
Nacka gymnasium är en av Stockholmsområdets största och mest populära gymnasieskolor och vi söker nu en kock för vår vegetariska mat till vår skolrestaurang då vår kära kock som har denna arbetsuppgift idag ska gå i pension. Vi strävar alltid efter att vara Sveriges bästa gymnasieskola!
Ditt uppdrag
Tillsammans med ett köksteam på 18 personer är du delaktig i att varje dag servera 3300 portioner mat till elever och personal på Nacka gymnasium och Eklidens skola. Förutom lunchservering förekommer några gånger per termin middagar eller luncher i samband med att skolan anordnar konferenser eller festligheter.
I arbetsuppgifterna ingår beredning och tillagning av skolmåltider främst vegetarisk kost men specialkost kan förekomma. Vi arbetar med matlagning från grunden och en målsättning att inte bara laga god och näringsriktig mat men också mer klimatsmarta måltider med ett aktivt arbete för minskat matsvinn. Du ska ha erfarenhet av att laga vegetarisk mat från grunden och god förståelse och kunskaper om specialkost. Det är viktigt för oss att elever och personal ser fram emot att äta vår mat samt har kunskap om såväl traditionell husmanskost som mer moderna smakinfluenser. Då vi är ett stort team är vi beroende av god kommunikation samt en nyfiken och öppen attityd gentemot olika arbetssätt samt en vilja att arbeta tillsammans mot våra uppsatta mål. I köket hjälps alla åt att inleverera livsmedel vid leverans och plocka varor. Nacka kommun är en kommun i framkant vilket speglas i vår moderna köksutrustning men även digitala arbetsverktyg kan förekomma.
Vi ser skolmaten som en pedagogisk resurs och vi vet att elever som är mätta och nöjda presterar bättre under skoldagen. All kökspersonal har därför en mycket viktig roll på skolan och vår skolrestaurang är en central del av skolans verksamhet.
Din erfarenhet:
• du är utbildad kock
• du har minst tre års erfarenhet från storkök eller större restaurangkök
Vi söker dig som har:
• dokumenterad kunskap om livsmedelshygien, genomgången HACCP
• erfarenhet av tillredning av vegetarisk kost
Är det här du?
• du har ett gott förhållningssätt och samarbetar professionellt med andra
• är modig, vågar göra, är självständig och utvärderar
• är lyhörd, lyssnar aktivt, arbetar med kunskapsspridning och kunskapsdelning
• är nytänkande och letar efter nya lösningar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
På Nacka gymnasium värnar vi om god undervisning och vi ser skolmåltiderna som en viktig del av vår verksamhet. Som anställd har du tillgång till goda resurser, välutrustat kök, friskvård och gym. Läs mer om oss här
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidaretjänst, tillträde 30:e augusti eller enligt överenskommelse.
Om du vill bli en del av Nacka gymnasium och Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta kökschef Anna Quinzell på 070-431 77 56 eller anna.quinzell@nacka.se
.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag 2026-08-27. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi ser fram emot att få din ansökan!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärssida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Nacka gymnasium Kontakt
Kommunal Pyret Due Hedlund (ordförande) pyret.due-hedlund@nacka.se Jobbnummer
10019203