Teknisk Byggbeskrivare till Projekteringsenheten - Eskilstuna
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2026-08-03
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Fortifikationsverket söker Teknisk Byggbeskrivare till den nybildade projekteringsenheten. Har du erfarenhet av att jobba i projekteringsprocessens olika skeden och vill du vara en del av vårt team som arbetar i en verksamhet som bidrar till Sveriges försvarsförmåga? Läs vidare och se om det är dig vi behöver!
Fortifikationsverkets uppdrag är att tillgodose Försvarsmaktens och försvarsnära myndigheters behov av ändamålsenliga och säkra fastigheter. Det betyder att vi bygger, äger, förvaltar och sköter driften i många olika typer av fastigheter som sedan våra hyresgäster nyttjar för sina verksamheter. Myndighetens huvudkontor finns i Eskilstuna där också tjänsten kommer att vara placerad.
Projektavdelningen som ansvarar för bygginvesteringar har i dag c:a 160 medarbetare och är indelad i operativa enheter samt en projektstödsenhet, en stabsenhet och en projekteringsenhet.
Projekteringsenheten är under etablering och vi söker nu flera olika kompetenser för att utföra projektering av byggnader och anläggningar i egen regi.
Din vardag som byggbeskrivare och en del av ett högpresterande team i en myndighet med komplexa projekt.
Som byggbeskrivare kommer du att arbeta i ett multidisciplinärt team tillsammans med bland annat arkitekter, projekteringsledare, byggnadsingenjör, konstruktörer samt mark- och installations ingenjörer som du stödjer med din kompetens inom upprättande av tekniska byggbeskrivningar.
Du har gedigen kompetens och erfarenhet av att upprätta tekniska byggbeskrivningar enligt AMA-system, entreprenadjuridik samt förståelse för byggnads- och anläggningsprojekt i sin helhet.
Vårt arbetssätt ställer krav på kontinuerligt grupparbete över disciplingränserna samt ett mycket strukturerat arbetssätt där du tillser att standarder, regler och föreskrifter följs. Som byggbeskrivare upprättar och kvalitetssäkrar du tekniska beskrivningar i olika skeden vid bygg- och anläggningsprojekt samt ansvarar för att skapa detaljerade handlingar som specificerar material, kvalitetskrav och utförandemetoder.
Att arbeta i denna roll kräver djup förståelse för byggprocessen från byggherrensperspektiv.
Kompletterade arbetsuppgifter som stödjer organisationen samt etablering av verksamheten kan förekomma och i din roll kommer du att ha många interna och externa kontakter. Resor inom Sverige som går att planera kommer ingå i tjänsten. Tjänsten kräver att man arbetar på plats i Eskilstuna.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har byggnadsingenjörsutbildning och flerårig erfarenhet som specialiserad byggnadsingenjör som upprättar tekniska beskrivningar (AMA), mängdförteckningar och tekniska handlingar. Rollen kräver att du omvandlar arkitektritningar till juridiskt och tekniskt bindande handlingar för entreprenörer.
Det är meriterande om du har kompetens inom BIM-baserade projektering, BAS-P/U samt inom fortifikations- och/eller försvarsområdet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en hög säkerhetsmedvetenhet. För den här rollen krävs det att du är samarbetsorienterad och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är strukturerad, organiserar ditt arbete väl och håller deadlines. Du är lyhörd, metodisk och van att hantera stress på ett konstruktivt sätt.
För rollen krävs mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska. Körkort klass B är ett krav.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Våra lokaler är centralt belägna med bara tio minuters promenad från Resecentrum i Eskilstuna.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 23-aug 2026. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Xiomara Smedbäck, 010-44 44 193 eller rekryteringsspecialist Oliver Ljungman, 010- 44 45 806. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
632 17 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
10019204