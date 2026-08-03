Lagerpersonal i Helsingborg sökes
Astani Wear AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-08-03
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Agil Rekrytering söker lagerpersonal för extrajobb hos kund i Helsingborg. Uppdraget passar dig som vill arbeta praktiskt, ta ansvar i det dagliga arbetet och bidra till att lagret fungerar smidigt och effektivt.
Om uppdraget
• Plock och pack av varor enligt fastställda rutiner
• Hantering av inkommande leveranser
• Säkerställa ordning och struktur i lagermiljön
• Bidra till ett stabilt och effektivt arbetsflöde
Vi söker dig som
• Arbetar noggrant och har ett strukturerat arbetssätt
• Trivs i ett fysiskt arbete med varierande tempo
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
• Talar svenska eller engelska
Förutsättningar
• Plats: Helsingborg
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
10019206