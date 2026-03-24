Montörer
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Är du fingerfärdig, tålmodig och har ett tekniskt intresserad? Är du dessutom händig, helhetstänkande och gillar att arbeta med industrimontering? Då har vi den perfekta rollen för dig!
Vi söker nu duktiga montörer till vår kund i Viared. Som montör kommer du att ingå i ett team där noggrannhet och samarbete är nyckeln till framgång. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar montering av produkter enligt ritningar och specifikationer, hantering av komponenter som små skruvar och tillbehör samt kvalitetssäkring av ditt arbete för att uppnå företagets höga standard.
Arbetstiderna är förlagda på ett 2-skift, 6.00-14.30 måndag-fredag ena veckan och 14.15-23.00 måndag-torsdag andra veckan, så detta är tider du bör kunna arbeta om du söker tjänsten. Tjänsten är på heltid med möjligheter till fast anställning hos kund för rätt person.
Vi söker dig som är händig, har ett starkt tekniskt intresse och en god förmåga att läsa ritningar. Du har ett öga för kvalitet och trivs med att arbeta strukturerat och självgående. Du bör ha ett bra tålamod då det förekommer montering av väldigt små komponenter med små delar. Då arbetet sker i team, är det viktigt att du är social och samarbetsvillig samt har förmågan att prioritera och hålla tidsramar. Erfarenhet av ritningsläsning och tidigare arbete inom industrimontering är starkt meriterande. Har du dessutom truckkort är detta ett extra plus, men inget krav.
Som konsult hos Randstad är du anställd av oss och jobbar ute hos vår kund. Vi erbjuder kollektivavtal, friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar. Du får även rabatter på träningskort och möjligheter att bredda din kompetens genom varierande uppdrag. Vi erbjuder en stöttande arbetsmiljö där du utvecklas och bygger ett starkt CV.
Ansök redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. Skicka istället din ansökan direkt via vår hemsida.
Har du frågor kring tjänsten? Kontakta konsultchef Emma Eriksson på emma.eriksson@randstad.se
Ansvarsområden
MonteraKvalifikationer
Erfarenhet av ritläsning
Erfarenhet av montering
Truckkort är meriterande
Tekniskt intresseOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
504 64 BORÅS
