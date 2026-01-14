Montörer
2026-01-14
Är du en skicklig montör som trivs med att arbeta i ett högt tempo? Då kan du vara den vi letar efter!

Dina arbetsuppgifter
Montering av olika komponenter
Kontroll av färdiga produkter
Kvalitetssäkring av arbetsprocessen
Som montör arbetar du med både traditionell montering och i automatiserade produktionsflöden. Du kommer att arbeta med återkommande arbetsmoment inom montering, både manuellt och vid automatiserade produktionsstationer. Arbetet är repetitivt och kräver fokus, noggrannhet och förmåga att hålla jämn kvalitet under hela arbetspasset.
Det är en tydligt definierad roll där du följer uppsatta instruktioner och rutiner - perfekt för dig som trivs med att arbeta metodiskt i en organiserad produktionsmiljö.Om företaget
Företaget har sin bas i Skövde och är en del av en internationell industrikoncern med försäljning över hela världen. Här arbetar flertalet personer inom produktion, utveckling och marknad - tillsammans med kollegor i flera andra länder.
Anställningsvillkor:
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: 2-skift (växelvis dag och kväll, veckovis) samt natt.
• Anställningsform: visstidsanställning, med chans till förlängning.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Rekryteringen sker löpande - så vänta inte med att skicka in ditt CV och personliga brev.
