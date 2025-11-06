Montörer - Nässjö
2025-11-06
Uniflex söker noggranna och händiga montörer till industriuppdrag i Nässjö!
Arbetet är förlagt på dagtid. Är du noggrann, lösningsorienterad och vill utvecklas inom industrin? Då kan detta vara en perfekt tjänst för dig! Vi på Uniflex söker nu flera montörer till en av våra kunder i Nässjö med omgående start.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som montör kommer du att arbeta i en modern produktionsmiljö med montering av olika komponenter och produkter. Arbetet kräver att du är strukturerad, praktiskt lagd och har öga för detaljer.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Montering av mekaniska eller elektriska komponenter
Användning av handverktyg och ritningsläsning
Kontroll och testning av färdiga produkter
Kvalitetssäkring och avrapportering i system
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en praktisk ådra, är noggrann och ansvarstagande, och trivs med att arbeta i team. Tidigare erfarenhet från montering eller industri är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära väger tyngst.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av montering eller liknande arbete (meriterande)
Vana av att arbeta med handverktyg
God förståelse för ritningar och instruktioner
Positiv attityd och god samarbetsförmåga
Truckkort är ett plus, men inget krav
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete i industrimiljö
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Möjlighet att växa inom företaget
Anställning enligt kollektivavtal med schyssta villkorSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Uniflex Höglandet Jobbnummer
9592148