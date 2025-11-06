Montörer - Nässjö

Uniflex AB / Montörsjobb / Nässjö
2025-11-06


Montörer - Nässjö
Uniflex söker noggranna och händiga montörer till industriuppdrag i Nässjö!
Arbetet är förlagt på dagtid. Är du noggrann, lösningsorienterad och vill utvecklas inom industrin? Då kan detta vara en perfekt tjänst för dig! Vi på Uniflex söker nu flera montörer till en av våra kunder i Nässjö med omgående start.

Publiceringsdatum
2025-11-06

Om tjänsten
Som montör kommer du att arbeta i en modern produktionsmiljö med montering av olika komponenter och produkter. Arbetet kräver att du är strukturerad, praktiskt lagd och har öga för detaljer.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:

Montering av mekaniska eller elektriska komponenter

Användning av handverktyg och ritningsläsning

Kontroll och testning av färdiga produkter

Kvalitetssäkring och avrapportering i system

Vem söker vi?
Vi söker dig som har en praktisk ådra, är noggrann och ansvarstagande, och trivs med att arbeta i team. Tidigare erfarenhet från montering eller industri är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära väger tyngst.
Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet av montering eller liknande arbete (meriterande)

Vana av att arbeta med handverktyg

God förståelse för ritningar och instruktioner

Positiv attityd och god samarbetsförmåga

Truckkort är ett plus, men inget krav

Vi erbjuder

Ett varierande och utvecklande arbete i industrimiljö

Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö

Möjlighet att växa inom företaget

Anställning enligt kollektivavtal med schyssta villkor

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Pontus.blomberg@uniflex.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)

Arbetsplats
Uniflex Höglandet

Jobbnummer
9592148

