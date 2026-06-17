Montör/verkstadsmekaniker
Posti Logistics Staffing AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Täby Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Täby
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Är du en noggrann montör som trivs i en tekniskt avancerad miljö? Vill du arbeta med komplex montering i nära samarbete med utveckling och produktion? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Vi söker nu flera montörer till vår kund i Täby, ett ledande bolag inom högteknologisk produktionsutrustning. Här får du arbeta med avancerade system och bidra till både uppbyggnad och vidareutveckling av maskiner.
I rollen arbetar du med montering av både mekaniska och elektriska komponenter, med höga krav på precision och kvalitet. 🛠️
Du kommer bland annat att:
• Montera kablar, elmotorer, lager, transmissioner, kretskort och pneumatik
• Arbeta utifrån ritningar och tekniska instruktioner
• Delta i installation och uppstart av maskiner
• Driva och testa maskiner i produktionsmiljö
• Installera mjukvara samt hantera revisioner och patcharProfil
👤 Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av montering i tekniskt avancerad miljö, exempelvis industri eller verkstad
• Har god förståelse för mekanik och/eller el
• Är van vid att läsa och arbeta efter ritningar och instruktioner
• Har ett stort tekniskt intresse och vilja att utvecklas
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med komplexa maskinsystem
• Kunskap inom mjukvaruinstallation eller systemhantering
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💡 Personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du:
• Är noggrann och kvalitetsmedveten
• Har ett strukturerat arbetssätt
• Är lösningsorienterad och drivs av tekniska utmaningar
• Trivs med att samarbeta, men kan även arbeta självständigt
📍 Övrigt
• Heltid
• Start omgående eller enligt överenskommelse
• Urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Strandbergsgatan 55 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Posti Staffing AB Kontakt
Jerry Stribrant jerry.stribrant@posti.com Jobbnummer
9967156