Montör till W5 Box Modul
Konsultia AB / Grovarbetarjobb / Piteå Visa alla grovarbetarjobb i Piteå
2026-03-24
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
W5 Box Modul söker nu en montör som vill vara med och bygga smarta, hållbara och flexibla moduler. Hos oss får du vara en viktig del i att skapa moderna lösningar som skickas till hela världen.
Du kommer att jobba i ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra, löser problem tillsammans och har kul på vägen. Vi söker dig som gillar att jobba praktiskt, är noggrann och har en stark känsla för kvalitet.
Du kommer att arbeta med montering av våra byggmoduler - allt från väggar och tak till inredning. Arbetet sker i produktionsmiljö i vår fabrik. Du behöver kunna läsa ritningar, ha ett öga för detaljer och gilla att se tydliga resultat av ditt arbete. Har du tidigare erfarenhet från bygg eller hantverk är det ett stort plus!
Vem vi tror att du är:
Vi söker en person som trivs med att jobba med händerna, som är lösningsorienterad och pålitlig. Du kanske har jobbat som snickare, montör eller i byggbranschen tidigare - eller så har du skaffat dig erfarenhet på annat sätt. Du behöver inte kunna allt från början - det viktigaste är att du har viljan att lära och att du gillar att jobba i team.
Vi erbjuder dig:
• En trygg anställning i ett växande företag
• Varierade arbetsuppgifter och tydliga resultat
• Möjlighet att utvecklas inom montering och produktion
• Ett arbetslag med god sammanhållning och högt engagemang
Välkommen till W5 Box Modul - tillsammans bygger vi något riktigt bra!
Övrig information
För fler frågor kring tjänsten kontakta Johanna Boman 070-517 02 50, johanna.boman@konsultia.se

Publiceringsdatum: 2026-03-24
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Idag är industrin mer konkurrensutsatt än någonsin och förändringstakten ställer allt högre krav på kompetensförsörjning och produktion i balans.
Genom våra bemanningslösningar hjälper vi våra kunder att navigera och stärka sin konkurrenskraft. Vi vilar på övertygelsen att engagerade människor gör skillnad. Vårt värderingsdrivna förhållningssätt och våra schyssta villkor attraherar de bästa medarbetarna.
Konsultia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du har marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.konsultia.se
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3225".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Johanna Boman Johanna.boman@konsultia.se
9816155