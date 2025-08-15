Montör Till Teledyne Flir!
2025-08-15
Är du redo att ta dig an din nästa utmaning i ett spännande bolag som sätter ny teknik på kartan? Teledyne FLIR utvecklar högteknologiska värmekameror med den senaste tekniken inom IR och söker nu flera personer till deras produktionsavdelning. I rollen kommer du att arbeta både praktiskt och analytiskt med montering av IR-produkter, primärt inom gränsövervakning och försvarsapplikationer.
OM TJÄNSTEN
Teledyne FLIR Systems är världsledande inom sitt område och de växer som bolag. De arbetar med den senaste tekniken genom de högteknologiska värmekamerorna som både utvecklas och produceras på bolaget. I den här rollen passar du som har ett stort intresse för teknik och som vill utvecklas på ett företag i framkant.
Du blir en del av ett häftigt bolag där det produceras allt från säkerhetskameror till drönare. I rollen får du chans att lära känna en stor del av Teledyne FLIR då du kommer samarbeta med flera avdelningar. Din närmsta grupp kommer bestå av cirka sex till åtta personer och tillsammans bygger ni, testar och säkerställer kvalitén på Teledyne FLIRs produkter. Läs mer om Teledyne FLIR på deras hemsida.
Du erbjuds
• Interna utbildningar där du har möjlighet att utvecklas inom din roll.
• En långsiktig roll med goda utvecklingsmöjligheter.
• Du kommer att bli aktuell för rollen som konsult
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av montering, provning och verifiering av avancerade IR produkter. Du kommer även att medverka vid framtagning av provinstruktioner, provutrustningar, statusuppföljning och felsökning. Du kommer eventuellt också att medverka vid slutkontroller tillsammans med kund. Det finns goda möjligheter till egna initiativ genom ständiga förbättringar som är en central punkt i vår verksamhet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning inom teknik, eller liknande område.
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta praktiskt
• Har kunskaper inom office-paketet.
• Ett stort tekniskt intresse.
• Är flytande inom svenska och har goda kunskaper i engelska då språken används dagligen.
Du måste vara noggrann och ha analytisk förmåga både vad gäller teknik och administration. Du måste vara praktiskt lagd (inte ha tummen mitt i handen). Att kunna ta stort eget ansvar där planering och arbeta både i grupp och självständigt är viktiga egenskaper.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Linuxmiljö och IR teknologi.
• Tidigare erfarenhet av en likande roll
• Grundläggande kunskaper inom optik
• Tidigare erfarenhet av att arbeta inom produktion.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vi ser även att du arbetar bra i grupp då arbetet till viss del utförs i team där ni stöttar varandra.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
