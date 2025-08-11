Montör till Polyproject
2025-08-11
Vill du arbeta i en dynamisk och tekniskt utmanande roll där du får vara med och förverkliga kunders projekt från start till slut? Som montör hos Polyproject blir du en viktig del av ett dedikerat team som bidrar till att leverera högkvalitativa kundlösningar där ingen dag är den andra lik. Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Då kan denna roll vara något för dig!
Om Polyproject
Polyproject grundades 1967 i Stockholm och har sedan dess varit en framstående aktör inom tillverkning av fläktar och laboratoriebänkar. Med en omlokalisering till Kolmården utökades verksamheten till att inkludera produktion av glasfiberarmerad plast. Idag är Polyproject en ledande systemleverantör med ett brett utbud som inkluderar vattenreningsanläggningar, ytbehandlingsanläggningar och luftreningsanläggningar för både energi- och industrisektorn. Genom sammanslagningen med Vera Klippan AB, en pionjär inom glasfiberarmerad polyester, har de ytterligare förstärkt sin position på marknaden.
Om rollen
Som montör hos Polyproject kommer du att ingå i en grupp om 12 dedikerade kollegor och arbeta i en varierande och tekniskt utmanande roll, där du är en viktig del av att förverkliga kunders projekt från start till slut. Du kommer att arbeta i projekt som innebär att montera och sammanställa olika typer av tankar och behållare för kunders specifika behov. Projekten kan variera i storlek och komplexitet, men alla innebär noggrant hantverk och precision.
• När projektet är godkänt och leveransdatum är satt, går projektet in i produktionsfasen. Under denna fas tillverkas tankens kropp i en specifik maskin medan gavlarna tillverkas för hand i sprutrummet.
• Vid montagefasen sätter du och din kollega ihop tankens tre huvuddelar och laminerar dem. Efter detta monteras även tillägg, exempelvis stosar, kopplingar, rör och stege.
• Arbetet inkluderar utemontagejobb hos kunder i södra Sverige. Resor förekommer några gånger i månaden och ibland kan det innebära en övernattning.
För att trivas i rollen som Montör hos Polyproject letar vi efter dig med en god anpassningsförmåga efter olika situationer och kan snabbt ställa om när arbetsuppgifter eller förutsättningar ändras. Du tar ditt arbete på stort allvar och förstår vikten av att hålla tider och leverera enligt plan. Ditt ansvarstagande visar sig i din förmåga att följa instruktioner och säkerställa att arbetet genomförs på ett korrekt och pålitligt sätt.
Arbetet innebär hantering av kemikalier och att vistas i miljöer som kräver stor försiktighet. Därför är det viktigt att du är noggrann och har ett öga för detaljer, så att säkerheten alltid prioriteras och arbetsmomenten utförs med högsta precision.
För att lyckas i rollen som montör ser vi att du har:
• Arbetserfarenhet från tillverkningsindustrin
• Flytande i svenska, både tal och skrift
• Körkort-B
Meriterande:
• Ritningsförståelse
• Erfarenhet av arbete enligt 5S
• Erfarenhet i Pyramid som affärssystemOm företaget
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För tjänsten som Montör kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Polyproject.
Startdatum: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Placeringsort: Klippan
Arbetstider: 07.00-16.00
Omfattning: Heltid
Fast lön
