Montör till kund i Lagan
2026-01-16
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Letar du efter en chans att påbörja en ny roll efter årsskiftet? Är du praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna?
Vill du arbeta i en modern och välorganiserad produktion där kvalitet, säkerhet och lagarbete står i centrum? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi på Montico söker nu två montörer till vår kund i Lagan. Här får du arbeta i ljusa, rena lokaler med modern teknik och ett ständigt fokus på förbättringar.
Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Som montör får du en viktig roll i produktionen. Du arbetar nära dina kollegor för att säkerställa att monteringen sker effektivt och med hög kvalitet. Du får en gedigen introduktion och blir en del av ett team där man hjälps åt och stöttar varandra.
Du kommer bland annat att:
Montera komponenter enligt ritning och instruktioner
Säkerställa att arbetet följer kvalitets- och säkerhetskrav
Genomföra enklare kontroller och rapportera avvikelser
Bidra till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö
Arbetet är förlagt på tvåskift, med förmiddags- och eftermiddagspass.
Vi söker dig som
• Är ansvarstagande, noggrann och har lätt för att samarbeta
• Trivs i en praktisk roll och tar initiativ när du ser förbättringsmöjligheter
• Är positiv, engagerad och ser dig själv som en schysst kollega
Vi tror att du:
• Har erfarenhet från industri, produktion eller montering
• Har god problemlösningsförmåga och är kvalitetsmedveten
• Har lätt för att arbeta i team men är även självgående
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Ersättning
