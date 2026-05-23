Montör till elverkstad
The We Select Company AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Norrköping
2026-05-23
Vill du arbeta praktiskt med el och teknik i en roll där kvalitet, noggrannhet och ansvar står i fokus? Vi söker nu en montör till vår verkstad.
Om rollen
Som montör arbetar du med att montera automatik- och styrskåp utifrån ritningar och tillverkningsorder. Du ansvarar för att arbetet utförs korrekt, testas och dokumenteras enligt våra kvalitetskrav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Montera komponenter enligt elschema och order
Behjälplig vid koppling och provkörning av aggregat
Utföra egenkontroller och skriva testprotokoll
Säkerställa att rätt material finns tillgängligt
Bidra till ordning och struktur i verkstaden
Vi söker dig som
Har elutbildning på gymnasienivå
Har god förståelse för elscheman och tekniska lösningar
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har truckkort (meriterande)
Har grundläggande datorvana och ett teknikintresse
Vi erbjuder
Du arbetar i vår toppmoderna verkstad i Åby måndag till fredag tillsammans med 11 andra montörer och tekniker. Vi är som en familj, som hjälps åt, för att snabbt lösa problem och leverera våra högkvalitativa produkter till kundens projekt. Vi har kollektivavtalade anställningsvillkor, sätter arbetsmiljön högt på agendan och har en genomtänkt modell för lönesättning som gynnar lojala och engagerade medarbetare. Publiceringsdatum2026-05-23Om företaget
R-Con designar, tillverkar, installerar samt servar pumpar och tankar för sprinklersystem. Vi arbetar nära tillsammans med sprinklerinstallatörer, för att skapa trygga brandskyddslösningar för företag, fastigheter och bostäder, och därmed skydda människor och stora tillgångar i deras verksamhet. Vi har funnits sedan 1988, omsätter nästan 250 miljoner och ägs av den stora teknikkoncernen Lagercrantz Group. Vi är med andra ord ett tryggt och stabilt företag. Vi är stolta över att vara marknadsledande på brandpumpanläggningar i Norden.
Om du har frågor om detta jobb kan du maila till vår produktionschef Sofia Lindberg sofia.lindberg@r-con.se
. Till denna position intervjuar vi löpande så skicka in din ansökan med CV och personligt brev snarast, dock senast 21 juni.
9924912