Montör till Cold Cut Systems
2026-02-26
Har du ett stort intresse för mekanik och teknik? Är du en driven, ansvarstagande och positiv person? Då har vi tjänsten för dig!
Just nu söker vi på StudentConsulting en Montör till Cold Cut Systems i Kungsbacka! Cold Cut Systems grundades 1989 och är världsledande inom brandbekämpning genom skärsläckning. Minskad vattenmängd, mindre vattenskador efter släckning och säkrare arbetsmiljö för brandmännen är några av de positiva effekter som släckningssystemet "coldcut cobra" ger. I Sverige finns det idag 150 system, varav 120 hos svensk räddningstjänst. Läs gärna mer på www.coldcutsystems.com
Som montör hos Cold Cut Systems kommer du ha en central roll i produktionen och utvecklingen av verksamhetens maskiner. Du arbetar med montering och test av maskiner och produkter inne i verkstaden, där du säkerställer att allt fungerar som det ska innan leverans. Rollen innebär även enklare reparationer, dokumentation av utfört arbete samt bidrag till förbättring av produktions- och arbetsprocesser.
Du kommer att arbeta på Cold Cut Systems verkstad i Kungsbacka där du monterar och testar produkter, säkerställer kvalitet och bidrar till en effektiv produktion tillsammans med ett sammansvetsat team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av:
Utföra montering av enheter inför leverans till kund
Säkerställa att produkterna packas och levereras enligt specifikationer
Rapportering av avvikelser och dokumentation gällande produkter
Lastning och lossning av in- och utleveranser
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos Cold Cut Systems. Tjänsten är på heltid och arbetet är förlagt på kontorstider.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har en gymnasieutbildning inom tekniskt område såsom mekanik, hydraulik och/eller fordonsel (12v/24v) eller likvärdig erfarenhet
Har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande är arbetslivserfarenhet inom mekanik, hydraulik eller fordonsel
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper! För att lyckas i rollen ser vi att du är driven, strukturerad och lägger stor vikt vid kvalitet i ditt arbete. Du är positiv, ansvarstagande och en lagspelare som kommunicerar effektivt. För att trivas och bli framgångsrik i rollen krävs att du vågar ta för dig och besitter en god social förmåga.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb.
