Montör till Beyond Gravity Linköping
2026-03-11
Om Beyond Gravity
Beyond Gravity har sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz. Vi är inte det "traditionella" rymdbolaget - utan en unik mix av flexibilitet, snabbhet och innovation. Vi möter "new space" med årtionden av branschkunskap och en framgångsrik historia med 100% mission success. Vårt team med över 1700 experter på 13 platser i sex länder, är hängivna i att utmana gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Inte bara genom att utveckla nyckelprodukter för satelliter och bärraketer, utan också genom att bidra till att förbättra livet på jorden.
Ditt Crew
Vårt Produktionsteam på vår helt nya fabrik i Linköping består idag av cirka 30 personer och leds av både Joakim och Thomas. Vi kommer från olika bakgrunder vilket gör att vi kompletterar varandra och drar nytta av varandras erfarenheter. Här är vi ett team som gillar att ta initiativ och lösa problem tillsammans. Eftersom vi fortfarande bygger upp vår produktion har vi stora möjligheter att påverka och förbättra hur vi arbetar - perfekt för dig som gillar att vara med och påverka från start! Vi har en öppen och inkluderande arbetsmiljö, där alla idéer välkomnas och tas tillvara när vi tillsammans bygger framtidens rymdproduktion!
Ditt Mission
• Mekanisk montering av olika komponenter.
• Borrning och slipning för att säkerställa rätt form och passning.
• Limning av material.
• Arbeta främst med material som kolfiber och aluminium.
• Kravhantering och att följa instruktioner och specifikationer.
• Dokumentation av arbetsmoment och processer.
• Arbeta skift - arbetstiderna är i dagsläget förlagda till tvåskift, ständig natt samt ständig helg. Vi söker nu främst dig som vill arbeta tvåskift!
Din Story
• Några års erfarenhet av tillverkningsindustrin och kvalificerat monteringsarbete.
• Kan läsa och förstå ritningar för att säkerställa korrekt montering.
• Erfarenhet av mätteknik och att hantera mätutrustning
• Ett stort tekniskt intresse och vilja att utvecklas.
• Erfarenhet av komposituppläggning är ett plus men inget krav.
• Noggrann och ansvarsfull i mitt arbete och särskilt vid hantering av känsliga material.
• Trivs med att ta eget ansvar, samarbeta och att nå gemensamma mål tillsammans med mitt team.
Varför Beyond Gravity?
• Arbete i ett växande högteknologiskt företag med karriärmöjligheter så väl lokalt som internationellt.
• Du kommer att bli en del av ett engagerat team med ambitionen att förnya rymden.
• I Linköping har vi en jordnära familjekultur, erfaren och kompetent personal och en mångsidig ledningsgrupp.
• Vi erbjuder en arbetsplats med flexibilitet och självständighet samt helt nya fabrik och nytt kontor med eget gym.
Are you ready for lift-off?
Våra värdeord - passion, tillsammans och nyfikenhet - vi gör utmaningar till möjligheter. Följ med på en resa utöver det vanliga. Vi samarbetar med Beyond Gravity i den här rekryteringen, där ansökan sker via oss. Vi granskar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi hittar rätt kandidat.
