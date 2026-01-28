Montör på heltid
2026-01-28
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Huddinge
Vi på Submit söker nu efter en montör till vår samarbetspartner på Lidingö.Profil:
Vi söker en person som är noggrann, ansvarstagande och som är händig. Gillar du även att mecka med tex bilar/mopeder så kommer din startsträcka bli betydligt kortare. Du har egenskaper som händighet, engagerad och pålitlig. Erfarenhet av arbete inom teknik och/eller möbelmontering är meriterande men ej ett krav.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Montering
Delmontering av underkomponenter
Ställdons-byggandeKvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbeten inom teknik eller monteringOm företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Plats: Lidingö
Start: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Måndag - Fredag 06:00-15:00/07:00-16:00
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Så ansöker du
