Montör | Lernia | Skellefteå
2026-03-05
Vill du arbeta i en modern verkstadsmiljö där precision, kvalitet och teamarbete är i fokus? Vi söker en engagerad montör till uppdrag i Skellefteå. Här får du möjlighet att bidra i tillverkning och montering av kundanpassade produkter i en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som montör kommer du att arbeta med montering, justering och kontroll av komponenter och färdiga produkter. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär både manuella och maskinstödda moment där noggrannhet och ordning är viktigt.
Arbetet innefattar exempelvis:
Montering enligt ritning och arbetsinstruktion
Kontroll och funktionstest av färdig produkt
Kapning, lossning och enklare bearbetning av komponenter
Underhåll av verktyg och arbetsplatsens ordning
Dokumentation av utfört arbete och avvikelser
Du blir en viktig del av teamet och förväntas samarbeta väl med kollegor samt bidra till en positiv och säker arbetsmiljö.
Arbetet är förlagt dagtid måndag till fredag.
Om digFormell kompetens
Avslutad gymnasieutbildning gärna med inriktning mot teknik eller motsvarande.
Tidigare erfarenhet inom industrin
B-körkort
Flytande svenska i både tal och skrift
Meriterande
Vi söker dig som är noggrann, flexibel och har ett starkt kvalitetsfokus. Du trivs i ett lag där kommunikation och samarbete värderas högt. Det är positivt om du har tidigare erfarenhet av arbete som montör eller på en produktionslinje. Innehav av truck- eller traverskort är en stor fördel.
Det viktigaste är att du har en drivkraft, tar egna initiativ och är angelägen om att utvecklas. En positiv attityd och rätt inställning är avgörande.
Som en av oss
Som bemanningskonsult hos oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som stöttar din utveckling och säkerställer att du trivs på arbetsplatsen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har frågor går det bra att kontakta konsultchef via e-post: christina.ronnegard@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
