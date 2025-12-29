Montör/lagerarbetare - start omgående!
Vill du ha ett jobb där du får arbeta praktiskt och vara en viktig del av produktionen? Hos Somatherm HD blir du en del av ett sammansvetsat team som ser till att deras produkter håller högsta kvalitet.
Vänta inte med din ansökan! Vi gör urval och intervjuer löpande, och tjänsten kan tillsättas innan annonsen löpt ut. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare på Industri Support.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av montering av handdukstorkar, hantering av lager och plock samt packetering och förberedelse inför leverans.
Vi söker dig som
Vi söker dig som gillar att arbeta praktiskt och är noggrann i det du gör. Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är det ett plus, men inget krav - vi lär dig gärna! Du är flexibel och trivs med en varierande arbetsdag där ingen dag är den andra lik. Truckkort är inte nödvändigt, men det är en fördel om du har erfarenhet av liknande arbete.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en hyrrekrytering eller en direktrekrytering för rätt person. Detta innebär att IndustriSupport vid en hyrrekrytering anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Vid en direktrekrytering sköts hela rekryteringsprocessen av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Information om företaget
Somatherm är ett familjeföretag med lång tradition, grundat 1973. Idag är företaget mer specialiserade än någonsin - med fullt fokus på att leverera produkter som gör skillnad. Förutom sina populära handdukstorkar har sortimentet vuxit och omfattar nu även handtorkar, golvvärme, takvärme och frostskyddslösningar.
De erbjuder ett brett urval av produkter och fortsätter att utveckla sitt sortiment för att möta sina kunders behov.
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
