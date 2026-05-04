Montör | Halmstad
2026-05-04
Vill du arbeta i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö? Nu söker vi en noggrann och engagerad operatör till vår produktion med fokus på arbete vid rigg/teststation.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Som operatör vid riggen arbetar du med testning, verifiering och kvalitetssäkring av våra produkter. Rollen kräver precision, fokus och ett öga för detaljer, då du säkerställer att produkterna uppfyller våra högt ställda krav innan leverans.
Testning och verifiering av produkter i rigg
Övervakning av testförlopp och resultat
Felsökning och enklare åtgärder vid avvikelser
Dokumentation av testresultat
Samarbete med produktion och teknikavdelning
Om digFormell kompetens
Är fingerfärdig och trivs med praktiskt, tekniskt arbete
Är noggrann och har ett starkt öga för detaljer
Har ett tekniskt intresse, gärna inom elektronik eller produktion
Är ansvarstagande och strukturerad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av testning, riggar eller elektronikproduktion
Vana av felsökning och kvalitetsarbete
Erfarenhet av industriell produktion
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Karin Ludvigsson via e-post: karin.ludvigsson@lernia.se
For certain positions, a background check is part of the recruitment process. If you proceed in the process, you will need to verify your identity via BankID before the check is carried out.
