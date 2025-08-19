Montör | Emerson | Göteborg
2025-08-19
Välkommen till en värld av innovation och teknik hos Emerson, där du blir en del av ett team som skapar hållbara lösningar för framtiden. Arbeta i en dynamisk miljö med möjlighet till personlig utveckling, i nära anslutning till Göteborgs stadskärna. Upptäck din potential hos oss!

Om tjänsten
Som montör kommer du att ansvara för montering, test och packning av produkter samt delta i förbättringsarbete och aktiviteter kopplade till produktionssystemet.
Om dig
Vi söker dig med teknisk bakgrund eller starkt teknikintresse. Du bör behärska svenska och engelska i tal och skrift. Din förmåga att arbeta självständigt mot höga mål och deadlines, samt din noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet, är viktiga.
Formell kompetens
• Teknisk bakgrund/intresse
• God svenska och engelska i tal och skrift
• Har en fullständig gymnasieutbildning
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med montage eller kvalitetskontroll av elektroniska produkter
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Erfarenhet av lödning
Som en av oss
