Montör
Montico HR Partner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Jönköping
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
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eller i hela Sverige
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Vi söker montörer till vår kund strax utanför Jönköping.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Tjänsten är på heltid, dagtid. Du blir anställd av oss på Montico som ambulerande konsult och med start relativt omgående. Lönen baseras på GFL och information om det får du reda på under processens gång. En viktig del i vårat urval av kandidater är referenser. Dina arbetsuppgifter
Hos vår kund är det oerhört viktigt att du trivs med att vara en i teamet.
Vi efterfrågar erfarenhet av montering och elkunskap är väldigt meriterande.
Krav är också att du kan läsa ritningsläsning.
För tjänsten krävs truckkort och traveskort (vi på montico kan också erbjuda detta om du blir anställd hos oss som ambulernade konsult).
Man arbetar väldigt tätt i gruppen där man har stor prestige i att föra gruppen framåt.
Man arbetar med sin egen produkt och följer ritningar som kan se olika ut för varje bit.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är/har:
• flera års dokumenterad erfarenhet från montering samt har truckkort.
• Elkunskap är meriterande
• Ritningsläsning
• social och utåtriktad som person
• kvalitetsmedveten
• ansvarstagande och ambitiös
• serviceinriktad och har stor professionalism
• allmän behörighet är meriterande.
Körkort och tillgång till bil är ett krav om du inte kan ta dig ut till kunden kollektivt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Klubbhusgatan 13 (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico Kontakt
Dejan Rajcevski dejan.rajcevski@montico.se 036-173331 Jobbnummer
10019193