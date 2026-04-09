Montör
2026-04-09
Rolling Mill Service AB grundades 1989. Beläget på en plats med en rik arbetarhistoria inom gruv- och stålindustrin som sträcker sig över 150 år, är vi stolta över att fortsätta denna tradition genom vårt arbete. Idag är vi 85 anställda, med säte i Smedjebacken och med över 50 års erfarenhet inom gruv-, stål- och valsverksindustrin.
Rolling Mill Service söker nu en Montör till vår Serviceverksamhet i Morgårdshammar, Smedjebacken.
Som Montör hos oss kommer du i huvudsak att arbeta med montering av industriprodukter under stor frihet och ansvar med korta beslutsvägar.
Kvalifikationer
• Verkstads- eller industrivana.
• Erfarenhet elektronik och / eller hydraulik ser vi som meriterande
• Truck- och traversutbildning
• Datavana
• Bra kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
• Körkort B
Vi söker dig som trivs att arbeta i grupp. Du har ett helhetsperspektiv, är noggrann och strukturerad. Eftersom vi är ett nära och tight team värdesätter vi att du är prestigelös, flexibel och har en vilja att bidra till en positiv kultur. Då rollen innebär många kontakter ser vi att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Vi ser driv, engagemang och vilja att lära som mest meriterande.
Vi välkomnar kvinnliga sökande.
Placeringsort: Smedjebacken
Ansökan: Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 19 april 2026 Ansökan skickas till jobb@rollingmill.se
Har du frågor kring tjänsten kontakta rekryterande chef Tobias Allanson , tobias.allanson@rollingmill.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR Ansvarig Peter Betti, peter.betti@rollingmill.se
Facklig representant metallklubben@rollingmill.se
, IF Metall
Vi är övertygade om att strävan efter mångfald och integration bidrar till att bygga ett mer attraktivt, effektivt, kundcentrerat och lönsamt företag. Därför välkomnar vi ansökningar från alla individer oavsett ålder, religiös tro, könsidentitet och uttryck, sexuell identitet, funktionsförutsättningar och etnisk bakgrund. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetande. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med nya dataskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
