Kylaggregatsmontör till SCM REF i Vislanda - omgående start!
Vill du jobba i ett stabilt och framåt företag där du får vara med och bygga produkter från grunden - på riktigt?SCM REF AB i Vislanda tillverkar aggregat och utrustning inom kyl- och värmeproduktion och levererar energieffektiva lösningar till kunder sedan slutet av 90-talet.
Nu söker vi en Kylaggregatsmontör med omgående start!Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Du ansvarar för hela montaget - från ritning till färdig, leveransklar produkt. Arbetet är varierande, tekniskt och praktiskt, och passar dig som gillar att se tydliga resultat av det du bygger.
Heltid, dagtid Start omgående Tjänsten starta som inhyrd- därefter tillsvidare hos SCM REF
Vi söker dig som har
Erfarenhet från industri/verkstad eller relevant utbildning
Ritningsläsning
Truck- och traverskort
Svenska i tal och skrift
Meriterande: VVS, hårdlödning, monteringserfarenhet.
Vem är du?
Du är händig, tekniskt nyfiken och gillar att jobba i team. Du tar ansvar, håller tempo och levererar med kvalitet.
Eftersom tjänsten är i Vislanda ser vi gärna att du bor i närområdet eller kan pendla smidigt.Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Sök redan idag - urval sker löpande och kan tillsättas innan slutdatum!
