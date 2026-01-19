Montör
2026-01-19
Sign Solutions AB växer - Nu söker vi en montör
Vill du bli en del av vårt framgångsrika team?
Sign Solutions AB i Halmstad är ett etablerat och stabilt företag med över 25 års erfarenhet inom skylt- och dekorbranschen. Vi erbjuder kompletta lösningar - från idé och design till produktion och montering - och arbetar alltid med hög kvalitet och precision. Vårt rutinerade team brinner för kreativitet, service och att skapa produkter som stärker våra kunders varumärken. Med moderna produktionsmetoder och ett processtyrt arbetssätt levererar vi allt från
fasadskyltar och bildekorer till avancerade profilprodukter. Hos oss står kundfokus, samarbete och innovation i centrum. På Sign Solutions skapar vi skyltar, dekorer och profilprodukter som hjälper företag att synas och sticka ut. Nu söker vi en montör som vill bli en viktig del av vårt team och bidra till att våra kunder får den bästa lösningen - varje gång.
• Om rollen
Som montör hos oss få du ett varierande och praktiskt arbete där du är en viktig del i vårt team. Din vardag kommer att bestå av montering av skyltar och dekorer både inne i vår produktion samt ute hos våra kunder. Vi löser utmaningar tillsammans och stöttar varandra för att leverera bästa möjliga resultat. Du kommer att vara ansvarig för förberedelse och anpassning av material för olika projekt. Du kommer att vara en del av ett processtyrt team som arbetar mot uppsatta mål. Du kommer att bidra med din tekniska förståelse och praktiska kompetens i ett högt tempo. Du monterar och installerar skyltar, dekor och profilprodukter hos våra kunder.
Vi söker dig som
• Är händig och van vid att arbeta med verktyg
• Har ett tekniskt intresse och gillar att hitta smarta lösningar
• Erfarenhet från bygg eller montering.
• Noggrann, lösningsorienterad och har öga för detaljer
• Är en lagspelare som också kan ta egna initiativ.
• Trivs med varierande arbetsuppgifter och ett dynamiskt arbetsklimat.
• Är social och gillar att möta människor
• Har erfarenhet av att ha arbetat i Monitor eller annat affärssystem
• Har B-körkort (krav).
Vi erbjuder
• En trygg anställning i ett företag med lång erfarenhet och stark tillväxt.
• Ett engagerat team som värdesätter samarbete.
• Möjlighet att utvecklas i en spännande bransch.
• Ett sammanhållet team där vi hjälper varandra och har kul på jobbet.
• Ett varierande arbete med spännande projekt
• Trygga villkor och en arbetsplats där du trivs.
• Ett kreativt och omväxlande jobb i ett växande företag.
• Modern utrustning och verktyg
• Är du redo att bli en del av vårt framgångsrika team?
Skicka din ansökan och CV till bjorn@signsolutions.se
senast den 8 februari.
Har du frågor? Ring Björn Dalhov, platschef 035-77 77 410.
• Placering:
Halmstad
Anställningsform: Heltid, Provanställning 6 mån, Kollektivavtal finnes
Arbetstid: mån-tor: 07.30-17.00, fre: 07.30-14.30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: bjorn@signsolutions.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sign Solutions Sweden AB
(org.nr 556601-1317)
Spikgatan 11 (visa karta
302 44 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Björn Dalhov bjorn@signsolutions.se 0357777410 Jobbnummer
9691859