Montör
Lambertsson Sverige AB / Maskinförarjobb / Göteborg Visa alla maskinförarjobb i Göteborg
2026-01-13
Vi söker nu en montör/reparatör till Lambertsson Kran i Göteborg
Det här är en roll för dig som har ett genuint tekniskt intresse, gärna lär dig nya saker, är bra på att hitta lösningar på problem och tycker om att samarbeta. Och som inte drar dig för att jobba på höga höjder, oavsett väder och vind.
Om rollen
Som montör hos oss monterar du kranar och hissar på arbetsplatser inom byggbranschen runt om i region Väst.
Ditt arbete består främst av att montera och demontera olika typer av byggkranar och bygghissar. I arbetet ingår även viss felsökning, reparation och service av maskinerna.
Arbetet innebär mycket frihet under ansvar, och det ställs höga krav på ansvarstagande och servicetänk eftersom du jobbar nära våra kunder.
Om dig
För att passa till den här tjänsten har du någon form av teknisk bakgrund och kunskap inom el är en bonus. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inget krav då du kommer att få utbildning för att arbeta med våra kranar och hissar.
Du behöver vara bekväm med arbete på hög höjd och gilla att arbetet emellanåt är fysiskt tungt. Eftersom du arbetar nära kunderna behöver du vara bra på att skapa goda relationer.
B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer och du behöver behärska svenska i tal och skrift.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mats Wennerberg, regionchef, på 0733-84 87 07
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637) Arbetsplats
Lambertsson AB Jobbnummer
9681174