Montör
2025-10-14
Vill du arbeta i ett familjärt och väletablerat företag där hantverk, precision och kundupplevelse står i fokus? Jetstone söker nu montörer till sitt team i Malmö - ansök idag!
Jetstone är ett branschledande företag inom produktion, mätning och montering av stenskivor till kök och badrum. Med över 30 års erfarenhet och starka samarbeten med välkända varumärken som HTH och Marbodal, har Jetstone byggt upp ett rykte för högsta kvalitet och service. Företaget har idag cirka 35 anställda och finns representerat i Malmö, Stockholm, Göteborg, Jönköping,
Som montör hos Jetstone får du:
Arbeta praktiskt i ett tvåmannalag med mätning, leverans och montering av stenskivor till kök och badrum.
En varierande vardag med både nyproduktion och projekt hos privatpersoner.
Eget ansvar - du planerar dina arbetsdagar via iPad, ser planeringen två dagar framåt och har kontakt med kunder inför varje uppdrag.
Arbetstider: måndag-fredag, 07:00-15:30.
En arbetsmiljö där du ser snabba resultat av ditt arbete och där noggrannhet och slutfinish står i centrum.
Jetstone söker dig som:
Har flytande svenska i tal och skrift samt B-körkort.
Har god fysik, då arbetet innebär hantering av stenmaterial.
Är noggrann och har grundläggande matematikkunskaper, särskilt vid inmätning.
Är trevlig och social - du representerar Jetstone ute hos kunder och är en viktig del av kundupplevelsen.
Detta erbjuder Jetstone:
Ett familjärt och tryggt företag där alla känner alla och där man stöttar varandra.
En provanställning med fast månadslön enligt överenskommelse.
5 veckors semester samt extra ledighet över jul utan att ta ut semesterdagar.
Friskvårdsbidrag och IF Metall kollektivavtal.
Utvecklingsmöjligheter - flera av Jetstones nuvarande ledare har börjat som montörer.
Ett stabilt och växande företag där du blir en nyckelperson i framtidens expansion.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Jetstone med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.
