Montör - Stockholm

Vi söker en praktiskt lagd montör som vill arbeta i ett stabilt företag med uppdrag runt om i Stockholmsområdet.Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Företaget är en etablerad aktör inom tekniska montage- och serviceuppdrag och har sin bas i södra Stockholm. Verksamheten har lång erfarenhet i branschen och arbetar med projekt för fastigheter och olika typer av anläggningar i regionen.
Organisationen präglas av yrkesskicklighet, samarbete och en stark fokus på kvalitet i varje leverans.
Om rollen
I rollen som montör arbetar du främst med installation och montering ute på olika arbetsplatser i Stockholm. Arbetet är praktiskt och varierande där du tillsammans med kollegor säkerställer att installationer och montage utförs korrekt och effektivt.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära:
Montering och installation av olika tekniska lösningar och konstruktioner
Justering och anpassning vid montage
Arbete efter ritningar, instruktioner och mått
Samarbete med kollegor i projekt och installationer
Säkerställa att arbetet utförs enligt kvalitet- och säkerhetskrav
Arbetet sker både ute på fält och i nära samarbete med andra funktioner i verksamheten.
Vi söker dig som
Vi ser gärna att du har en praktisk bakgrund och trivs med ett fysiskt och tekniskt arbete.
Erfarenhet av montage, bygg, installation eller liknande praktiskt arbete
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vana att arbeta med handverktyg och maskinerÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning.
