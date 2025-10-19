Montageledare
2025-10-19
Är du en erfaren värmekraftstekniker som är van att jobba hands-on, men också redo att ta ledande ansvar i ett tekniskt utmanande sammanhang i rollen som Montageledare? Vill du utvecklas i takt med att bolaget växer - både som expert och som människa? Då kan detta vara nästa steg för dig.Publiceringsdatum2025-10-19Om företaget
På Siteconcept utvecklar och bygger vi framtidens värmekraftsanläggningar - tekniskt komplexa projekt med stora ambitioner. Vi är idag en tight grupp med humor, högt i tak och en stark känsla för kvalitet och hållbarhet. Under 2025 når vi 60 mkr i omsättning, och inom fem år siktar vi på att växa från idag cirka 10 till 20 medarbetare.
Din roll - teknisk spets med ansvar i fält
Som Montageledare hos oss är du en nyckelperson i våra projekt, med ansvar för både det praktiska genomförandet och arbetsledning av såväl egen personal som underleverantörer på plats. Rollen passar dig som vill vara där det händer - men också gillar att skapa struktur, leda andra och se till att allt sker enligt plan.
Du kommer att:
• Leda och samordna montage av våra värmekraftanläggningar
• Arbeta operativt med tekniska installationer och kontroll av svetsarbeten
• Ansvara för säkerhet, planering och uppföljning på plats
• Vara SiteConcepts representant gentemot underentreprenörer
• Hantera mottagning av material och kvalitetssäkra mot specifikation
• Säkerställa att allt följer gällande lagar, regler och våra interna processer
Placeringsort är Norrtälje, men en stor del av arbetet sker på andra orter i samband med längre montage- och driftsättningsperioder.
Teknisk bakgrund & erfarenhet
• Gymnasial utbildning inom industriprocessteknik eller motsvarande YH-utbildning
• Dokumenterad erfarenhet av arbete i värmekraftanläggningar - från hetvatten till högtrycksånga (meriterande är arbete med hetolja)
• Vana att arbeta med olika bränsletyper, främst biobränsle och returbränsle
• Mycket god förståelse för mekaniska installationer och tekniska projekt
• Kunskap om processchema (P&ID), el-scheman samt reglersystem
• Certifikat och vana inom BAS-U, heta arbeten, svets, tunga lyft
• Erfarenhet av tekniska IT-system och driftsystem
Ledarskap & ansvarstagande
• Tidigare haft arbetsledande ansvar - kan även vara från ideell verksamhet eller projekt
• Van att arbeta nära produktion och leda med tydlighet
Struktur & genomförandekraft
• Förmåga att planera, organisera och driva arbete framåt
• God administrativ förmåga och erfarenhet av kvalitetsledningssystem (ex. ISO 9001)
Affärs- och verksamhetsförståelse
• Ekonomiskt medveten och van att ta ansvar för resursanvändning och kostnader
Personliga egenskaper - det här gör dig framgångsrik hos oss:
• Trygg & prestigelös - du vet vad du kan, men samarbetar hellre än att glänsa
• Handlingskraftig - du får saker gjorda, även under press
• Strukturerad & kommunikativ - du skapar lugn, tydlighet och riktning
• Tekniskt nyfiken - du trivs där teknik, människor och lösningar möts
• Fysisk uthållighet - du klarar arbete i fält, ibland under tuffa förhållanden
Vi erbjuder dig:
• En roll där du gör verklig skillnad i projekt med stort teknikinnehåll
• Marknadsmässig lön
• En stark lagkänsla, nära ledarskap och mycket humor
• Möjligheter till kompetensutveckling och att växa med bolaget
Så söker du
Välkommen med din ansökan! Vi ser gärna en jämn könsfördelning och tror på mångfald som styrka. Skicka din ansökan till: personal@siteconcept.se
Frågor? Vi besvarar dem vid eventuell intervju. Läs mer om oss på: www.siteconcept.se
Vi undanber oss kontakt från annonsmedia och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
