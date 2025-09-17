Montage team Helsingborg / Eslöv
2025-09-17
Mockfjärds är Sveriges ledande fönsterbytare och ingår i den europeiska Dovista koncernen, som är en del av VKR-gruppen. Både lokalt och internationellt i koncernen fokuserar vi på hållbarhet för att göra skillnad för människor och miljö.
Dovista Sverige består idag av tre bolag; Mockfjärds Fönster, Svenska Fönster och Velfac med totalt ca 800 anställda
Som montör till Mockfjärds Fönster AB kommer du som egen företagare att ansvara för att montera fönster mot fast ersättning hos våra kunder. Vår säljkår förser dig löpande med uppdrag.
Vem är du/ni?
Du/ni har ett befintligt företag, gärna mindre då vår kundkrets är främst privatpersoner som uppskattar direktkontakten med montageföretaget som utför den entreprenad kunden har beställt. Du är utbildad snickare eller med erfarenhet som motsvarar kunskapen. Du behärskar svenska språket korrekt i såväl tal som skrift. Som montör är du en viktig kontaktyta mot våra kunder då ni arbetar i kundens hem.
Region Skåne avser Helsingborg / Eslöv med omnejd.
Som montör förväntas du vara Mockfjärds ansikte utåt hos våra kunder och är en avgörande del att vi alltid har nöjda kunder, detta genom brandade arbetskläder och stripade bilar.
Vid våra montage förväntas du som montör jobba med "merförsäljning" i form av att marknadsföra Mockfjärds genom skyltar, beachflaggor med mera, ibland ingår även spridning av marknadsmaterial i närområdet av montaget. I arbetet ingår förutom grundmontage även efterarbeten vid behov, arbetet hos våra kunder sker genom vårt koncept "Mockfjärdsmontaget".
Vi söker dig som är driven, serviceinriktad och kvalitetsmedveten med kunden i fokus. För att lyckas bra som montör och montageföretag är ett gott samarbete med den lokala återförsäljaren och dess säljare mycket viktigt.
Hos Mockfjärds får du goda kollegor, en bra administrativ uppbackning från huvudkontoret, bra stöd från Mockfjärds montagecoach och regionchef, årligen träffas vi för både regional och nationell kickoff.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Intervjuer och tillsättning sker löpande, ansök därför omgående.
Även du som är intresserad av att starta egen verksamhet är välkommen att höra av sig.
För att lyckas som montagepartner på Mockfjärds, klicka här.
Vi har redan beslutat om vår rekryteringsprocess och annonsering, vi undanber oss därför vänligen men bestämt samtal från rekryterings- och annonseringsföretag. Ersättning
ersättning enligt montageprislista
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Mockfjärds Fönster AB (org.nr 556519-5723), https://mockfjards.se/
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.
För detta jobb krävs körkort.
Mockfjärds Kontakt
Robert Stattin, Montageansvarig robert.stattin@mockfjards.se 076 13 80 666
