Mölndals stad söker timvikarier till lokalvård!
2025-12-16
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på olika platser i kommunen där du samarbetar med kollegor. Daglig städning av golv, väggar och inventarier med hjälp av städmetoden städklara moppar i stadens fastigheter (kontor, förskolor, skolor, gymnastikhallar m fl.).
Du väljer själv vilka dagar och tider som du vill vara tillgänglig för arbete. Genom bokningsverktyget Time Care Pool bokas du på arbete via SMS. Som timanställd hos oss kan du arbeta olika långa pass per dag och olika mycket per vecka. Omfattningen beror på verksamhetens behov samt ordinarie personals frånvaro. För att få kontinuitet i våra verksamheter ser vi att du kan arbeta minst tre dagar i veckan.
Som lokalvårdare ansvarar du för att våra kunder får städning utförd i enlighet med städinstruktion. Du arbetar både ensam men även i grupp. Vid anställning sker genomgång av lokalvårdens uppdrag och bokning för bredvidgång och introduktion.Kvalifikationer
För att kunna arbeta som timvikarie hos oss behöver du:
* Ett giltigt belastningsregister
* Kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska
* Grundläggande digitala kunskaper
* Vara minst 18 år gammal
Det är meriterande om du har en lokalvårdsutbildning eller erfarenhet av lokalvård i offentliga miljöer. Det är viktigt att du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress och även tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
Du ska ha god förmåga att ta emot städinstruktioner genom skrift och tal på svenska. Därför behöver du som vikarie behärska svenska i både tal och skrift. Du bör ha förmåga att prioritera och anpassa ditt arbetssätt efter verksamhetens behov.
För att arbeta inom lokalvårdsverksamhet krävs det att du visar upp ett belastningsregister, ansök via länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Då urval och intervjuer sker löpande rekommenderar vi dig att söka redan idag.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Ersättning

Enligt avtal.
