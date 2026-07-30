Personlig assistent till en pojke i 18 års åldern
Js Assistanskonsult AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Timrå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Timrå
2026-07-30
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
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, Sundsvall
, Härnösand
, Hudiksvall
, Ånge
eller i hela Sverige
Vi söker trygga och ansvarsfulla personliga assistenter till en pojke i 18-årsåldern.
Arbetet kräver att du har god personlig mognad, är trygg i dig själv och kan skapa en trygg och förutsägbar miljö.
Som personlig assistent arbetar du i brukarens hem och i vardagliga situationer. Du behöver därför vara trygg i att arbeta självständigt, men också ha en god samarbetsförmåga.
Arbetet innebär varierande arbetstider, inklusive dag, kväll, samt vaken natt.
Krav: Körkort och tillgång till bil är ett krav då arbetsplatsen är belägen utanför tätort.
Tidigare erfarenhet inom assistans eller vård är meriterande men inte ett krav – vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten förmedlas via en etablerad assistansanordnare.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: timra@jsassistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JS Assistanskonsult AB
(org.nr 556745-6685) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10016477