Vikariat 100%: Förvaltningsadministratör med receptionsuppgifter
Backa pastorat / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-30
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Nu söker vi en erfaren administratör till Backa pastorat. Trivs du i en roll där du får kombinera struktur, service och självständigt ansvar? Då kan du vara den vi söker! Vikariat, 1 nov 2026 till 31 november 2027.Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Som administratör inom offentlig förvaltning har du en central och samordnande roll i arbetet med pastoratets förtroendevalda. Du är en nyckelperson i det administrativa arbetet på kansliet och arbetar nära kyrkofullmäktige, kyrkorådet samt andra råd och utskott.
En mindre procent av tjänsten är förlagd till pastoratets bokningsavdelning. Där arbetar du med de administrativa uppgifter som hör till verksamheten, såsom bokning av kyrkliga handlingar och lokaler, telefonväxel, administration och service till församlingsbor, besökare och verksamheter.
För att lyckas i uppdraget tror vi att...
Du är van att arbeta strukturerat, har god administrativ förmåga, hög servicekänsla och trivs i en roll där du får ta eget ansvar. Eftersom rollen innebär flera parallella arbetsuppgifter har du god förmåga att planera, prioritera och hålla deadlines.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Mötesadministration, inklusive protokollskrivning samt uppföljning av beslut i pastoratets olika råd och utskott.
Receptionsuppgifter (bokning av vigslar, dop och begravningar, telefonväxel och service).
Diarieföring och arkivering.
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom offentlig förvaltning, administration, juridik eller annat relevant område.
God förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska.
Goda kunskaper i Microsoft 365 och digital vana i andra administrativa system.
Som person är du
Strukturerad, noggrann och ansvarstagande.
Serviceinriktad, flexibel och prestigelös.
Självständig med god samarbets- och initiativförmåga.Kvalifikationer
Tillhör Svenska kyrkan och delar dess värdegrund.
Har möjlighet att jobba kväll och helg i förekommande fall.
Har bil och körkort.
Om Backa pastorat
Backa pastorat ligger på nordöstra Hisingen och består av Tuve-Säve församling med fem kyrkor samt Backa församling med två kyrkor. Området präglas av en mångkulturell befolkning och varierande boende- och livsmiljöer, från stad och miljonprogram till villakvarter och landsbygd. Pastoratet har fyra förskolor i Backa, Säve, Kärra och Tuve samt erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till flexibel arbetstid inom givna ramar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: backa.ansok@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Backa pastorat
(org.nr 252004-9004), https://www.svenskakyrkan.se/backapastorat/samtal
Backa Kyrkogata 6-8 (visa karta
)
422 58 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Backa Pastorat Kontakt
Kyrkoherde
Andrea Schleeh Andrea.Schleeh@svenskakyrkan.se 031-17 98 11 Jobbnummer
10016471