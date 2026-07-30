Kvalitetsutvecklare inom Livsmedelssäkerhet - deltid
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Skogsjobb / Solna Visa alla skogsjobb i Solna
2026-07-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Studerar du och letar efter ett flexibelt extrajobb på 20-50%? Har du tidigare erfarenhet inom livsmedel och kännedom om lagstiftning, då kan detta vara rätt för dig!
Vi söker en noggrann och självgående kvalitetsutvecklare med erfarenhet av livsmedelssäkerhet till ett deltidsuppdrag hos en av våra kunder – en väletablerad kedja inom dagligvaruhandeln med verksamhet i hela Sverige. Du kommer att arbeta med ett mindre team av kvalitetsutvecklare som fungerar som bollplank, men du förväntas arbeta självständigt med ditt område.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Ta fram och uppdatera butiksanpassade rutiner för livsmedelssäkerhet i egenkontrollprogram
Säkerställa att rutinerna är i linje med aktuell lagstiftning, branschriktlinjer och krav
Eventuellt bidra i förbättringsarbete kopplat till systemet
Plats: Kundens kontor i Solna med viss möjlighet till distansarbete efter introduktion
Omfattning: Deltid, 1-2,5 dag/vecka beroende på kundens behov - med flexibilitet att påverka sitt schema
Start: 15 september och löper till och med årsskiftet
Anställning: Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund
DETTA SÖKER VI
Studerar en relevant eftergymnasial utbildning inom t.ex. livsmedel, agronomi, juridik på minst 50% och kan intyga det
Erfarenhet av liknande uppdrag eller projekt
God datavana och mycket goda kunskaper i Word och Officepaketet
Flytande i svenska - mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift baserat på lagstiftning.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för leverans
Du är strukturerad och har ett kritiskt öga för detaljer
Meriterande med erfarenhet från butiksarbete inom t.ex. manuell hantering (deli/färskvaror) samt kunskap om livsmedelslagstiftning och livsmedelssäkerhet
Låter det här som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt – intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Englundavägen 4 (visa karta
)
171 88 SOLNA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Therese Ekberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
10016483