Ekonom Till Skg I Lidköping
Nexer Recruit AB / Ekonomiassistentjobb / Lidköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Lidköping
2026-07-30
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Vill du ha en nyckelroll i ett växande företag där ditt arbete gör skillnad varje dag? Hos SKG Lidköping AB söker vi en ekonom med fokus på kundreskontra, kreditbevakning och uppföljning av kundfordringar. Du blir en viktig del av vår verksamhet och bidrar till ett stabilt kassaflöde genom att säkerställa effektiva processer och goda kundrelationer.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom ekonomi, gärna med tyngdpunkt på kundreskontra, kravhantering eller kreditkontroll. Du är strukturerad, noggrann och trivs med att ta ansvar för dina arbetsuppgifter från start till mål.
Som person är du kommunikativ och trygg i kontakten med kunder. Du har förmågan att kombinera ett professionellt bemötande med den tydlighet som krävs för att följa upp förfallna fakturor och driva betalningsärenden framåt.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av kundreskontra och fakturahantering.
Vana att följa upp förfallna fordringar via telefon och e-post.
God förståelse för ekonomiska flöden och kreditrisker.
Erfarenhet av affärssystem och goda kunskaper i Excel.
Förmåga att arbeta självständigt och prioritera i ett högt tempo.
Din vardag
I rollen ansvarar du för att säkerställa ett effektivt arbete kring kundreskontra och företagets kundfordringar. Du arbetar nära ekonomiavdelningen och har löpande kontakt med kunder för att säkerställa att betalningar sker enligt överenskommelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering och avstämning av kundreskontra.
Uppföljning av förfallna fakturor via telefon och e-post.
Kreditbevakning och bedömning av kunders betalningsförmåga.
Hantering av påminnelser, betalningsplaner och inkassoärenden.
Utredning av avvikelser och fakturafrågor tillsammans med kunder och kollegor.
Framtagning av underlag och rapporter kopplade till kundfordringar.
Bidra till utveckling och effektivisering av ekonomiska rutiner och processer.
Hos oss får du en central roll i verksamheten där du arbetar nära både kunder och kollegor, med stor möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt inom ekonomiområdet.
Vill du veta mer?
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Karlström via e-post: fredrik.karlstrom@nexergroup.com
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-08-16.
Om Storköksgrossisten
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Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8151138-2124120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://lediga-jobb.nexerrecruit.com
Lidköpings Folkets Hus (visa karta
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531 30 LIDKÖPING Arbetsplats
Nexer Recruit Jobbnummer
10016482