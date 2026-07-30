Senior Leveransledare inom BI & Analytics
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-30Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet som utvecklar framtidens flygplatser och där data är en central del i att skapa bättre insikter, ökad automatisering och mer prediktiva arbetssätt. Här får du en nyckelroll i att hålla ihop både den löpande BI-leveransen och moderniseringen av data- och analysplattformen, där en ny lösning i Databricks implementeras.
Rollen passar dig som trivs i skärningen mellan teknik, leverans och verksamhet. Du arbetar nära både tekniska specialister och intressenter i en miljö med affärskritiska dataflöden, där du får omsätta behov till tydliga prioriteringar och leveranser. Inledningsvis delar du ditt fokus mellan BI-förvaltning och moderniseringsprojektet, för att därefter gå över till fullt fokus på BI-förvaltning. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både den dagliga stabiliteten och den långsiktiga utvecklingen av en modern analysförmåga.
ArbetsuppgifterDu driver och följer upp den löpande BI-leveransen med fokus på stabilitet, kvalitet och affärsvärde.
Du prioriterar driftärenden, hanterar backloggen tillsammans med teamet och sätter sprintmål på kort och längre sikt.
Du säkerställer att aktiviteter är sprintredo och deltar aktivt i sprintplanering.
Du fungerar som löpande kontaktpunkt mot verksamhet, intressenter och externa parter, bland annat driftleverantör och integrationsteam.
Du leder implementationen av den nya data- och analysplattformen i Databricks utifrån en genomförandeplan.
Du håller i stand-ups, veckomöten och styrgruppsmöten samt skapar tydlighet kring risker, beroenden och nästa steg.
Du följer upp projektbudget och granskar drift-, server- och projektrelaterade fakturor.
Du samarbetar nära scrum master, service lead, arkitekt, business analyst, testledare och utvecklare, och växlar naturligt mellan Scrum och mer strukturerad projektstyrning enligt XLPM.
KravDu har minst 8 års erfarenhet inom Business Intelligence, Data & Analytics eller närliggande område.
Du har, inom denna erfarenhet, minst 3 års erfarenhet som leveransledare, teknisk projektledare eller motsvarande.
Du har erfarenhet av att leda tekniska team och samverka med olika intressentgrupper.
Du har erfarenhet av BI-lösningar on-prem och i molnet.
Du har dokumenterad erfarenhet av utveckling eller implementation i Databricks.
Du har erfarenhet av Microsofts BI-stack, exempelvis SQL Server, Azure och Power BI.
Du har erfarenhet av DevOps eller andra agila arbetssätt.
Du har god svenska och engelska i tal och skrift.
Du kan genomföra drogtest.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeDu har arbetat som BI-utvecklare, till exempel som Data Engineer, BI Engineer eller Analytics Engineer.
Du har erfarenhet av Scrum.
Du har erfarenhet av dbt eller motsvarande ramverk.
Du har erfarenhet av att införa nya arbetssätt eller processer.
Du har erfarenhet av förvaltningsmodellen PM3.
Du har erfarenhet av projektmodellen XLPM.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8151050-2124103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10016466