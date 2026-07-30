Socionom med minst 3 års erfarenhet? Vi söker dig!
Novia Bemanning AB / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-07-30
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Socionomer sökes till uppdrag i hela Västra Götaland
Har du socionomexamen och drivs av att göra verklig skillnad för människor?
Vill du ha större flexibilitet i arbetslivet och samtidigt utvecklas genom varierande och meningsfulla konsultuppdrag?
Novia Bemanning AB söker nu erfarna socionomer som vill ingå i vårt konsultnätverk för kommande uppdrag i hela Västra Götaland. Vi söker dig som vill arbeta som konsult och som är öppen för uppdrag inom exempelvis kommunal socialtjänst, behandlingsverksamhet och andra sociala verksamheter.
Registrera ditt intresse redan i dag. Vi kontaktar dig när vi får in ett uppdrag som matchar din erfarenhet, kompetens och tillgänglighet.
Om Novia Bemanning AB
Novia Bemanning AB förmedlar kvalificerade socionomer till verksamheter där behovet av erfaren och trygg kompetens är stort.
För oss är du som konsult vår viktigaste tillgång. Vi arbetar nära dig för att hitta uppdrag som passar din erfarenhet, geografi, livssituation och professionella inriktning. Vår målsättning är att du ska få rätt förutsättningar att utvecklas och göra ett kvalitativt arbete hos våra kunder.
Grundkrav
För att bli aktuell för uppdrag behöver du ha:
Socionomexamen om 210 högskolepoäng
Minst tre års yrkeserfarenhet som socionom
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Ett professionellt bemötande
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och rättssäkert
Meriterande erfarenhet
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av:
Myndighetsutövning inom barn och unga
Ekonomiskt bistånd
Vuxen, missbruk eller beroende
Utredningar enligt SoL, LVU, LVM eller LSS
Familjehemsvård och placeringsärenden
Psykiatri, kriminalvård eller HVB
Kuratorsarbete eller behandlingsarbete
Tidigare arbete som konsult eller bemanningssocionom
Verksamhetssystem som Treserva, Combine, Lifecare eller liknande
Geografiskt område
Vi söker konsulter till uppdrag i hela Västra Götaland, bland annat i Göteborg, Borås, Alingsås, Trollhättan, Uddevalla, Skövde, Lidköping, Mariestad och närliggande kommuner.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön och ersättning
Kollektivavtal
Flexibla uppdrag utifrån din tillgänglighet och geografi
En personlig konsultchef som följer och stöttar dig under uppdraget
Möjlighet att bredda din erfarenhet inom olika verksamhetsområden
En smidig och professionell process från första kontakt till uppdragsstart
Välkommen med din ansökan till Novia Bemanning AB. Vi ser fram emot att få veta mer om din erfarenhet och vilka typer av uppdrag du är intresserad av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novia Bemanning AB
(org.nr 559565-3592), https://www.noviabemanning.se/
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
konsultchef
Marwa Alaboddy kontakt@noviabemanning.se +460704548374 Jobbnummer
10016464