Vi söker ställningsbyggare till vår kund i Kiruna
Bolt.Works Sverige AB / Snickarjobb / Kiruna Visa alla snickarjobb i Kiruna
2026-07-30
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Är du redo för en spännande och aktiv karriär inom byggbranschen? Vi söker nu engagerade ställningsmontörer som vill vara med och skapa säkra och stabila arbetsmiljöer! Detta är en fantastisk möjlighet för både erfarna yrkespersoner och nybörjare med rätt inställning att utvecklas i en dynamisk och växande bransch.
Om rollen
Som ställningsmontör kommer du att arbeta med att bygga och montera ställningar för olika typer av byggprojekt. Du kommer att vara en viktig del av teamet som säkerställer att arbetet på höjd kan utföras tryggt och effektivt. Dina arbetsuppgifter kan även inkludera assisterande uppgifter som att förbereda material, säkerställa att säkerhetsföreskrifter följs och bidra till en smidig arbetsprocess.
Vi söker dig som:
• Har en positiv attityd och är redo att lära dig nya saker.
• Har goda språkkunskaper i svenska, finska eller engelska.
• Har grundläggande kunskaper inom ställningsmontage (meriterande men inte ett krav).
• Har genomgått utbildning för ställningsarbete (meriterande men inte ett krav).
Vad vi erbjuder:
• Möjlighet att arbeta i en fysisk och aktiv miljö där ingen dag är den andra lik.
• Utbildningsmöjligheter för att utveckla dina färdigheter och växa i din roll.
• En inkluderande arbetsplats där både nybörjare och erfarna yrkespersoner är välkomna.
• Ett projekt med en uppskattad varaktighet på minst 6 månader, men det kan också vara i två års tid
Varför välja oss?
Byggbranschen är en spännande och ständigt utvecklande sektor där du får chansen att arbeta med varierande projekt och utmaningar. Som ställningsmontör får du inte bara använda dina praktiska färdigheter utan också bidra till att skapa säkra arbetsmiljöer för andra. Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara en del av ett engagerat team, tveka inte att söka denna tjänst. Vi ser fram emot att höra från dig!
Frågor?
Kontakta Maja Lund på maja.lund@bolt.work
s Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Jobbnummer
10016476