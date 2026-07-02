Modulreparatör/Truckförare till Adapteo
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Uppsala Visa alla lagerjobb i Uppsala
2026-07-02
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Det här är chansen för dig som vill jobba praktiskt och som trivs bakom truckratten. Här får du vara med på en spännande tillväxtresa och utvecklas i en roll där varje dag är varierad och lärorik. Vi söker dig som vill vara en del av Adapteos team där din insats gör skillnad, i produktionen, för miljön och i samhället. Hos Adapteo blir du del av en sammansvetsad och prestigelös grupp där de hjälps åt och har kul tillsammans. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Adapteo är Nordens ledande leverantör av flexibla, modulära och hållbara bygglösningar, från kontor och skolor till bostäder och vårdlokaler. Företaget bygger anpassningsbara byggnader som kan skalas upp, skalas ner, flyttas eller återanvändas. Adapteo använder en cirkulär affärsmodell där modulernas livstid förlängs, resurser används effektivt och klimatavtrycket minimeras, med fokus på återbruk, resurseffektivitet och fossilfria transporter.
Adapteo bygger just nu en ny och toppmodern anläggning i Uppsala, en satsning som samlar verkstad, lager, kontor och showroom under ett och samma tak och som blir en viktig del i företagets framtida produktion och tillväxt. Som truckförare hos Adapteo får du en central och framför allt operativ roll där du ansvarar för att hantera och förflytta moduler på anläggningen på ett säkert och effektivt sätt. Större delen av din arbetsdag spenderas ute på gården där du kör motviktstruck för hantering av tunga moduler och laster, med lyftkapacitet upp till 20 ton. Modulerna du arbetar med väger cirka 4–11 ton och är mellan 9 x 3 x 3,2 meter och 11 x 4 x 3,56 meter, vilket ställer höga krav på precision, säkerhet och god körvana. Du lastar och lossar moduler från lastbilar, flyttar dem mellan olika ytor och ser till att de placeras korrekt enligt plan. Arbetet kräver både precision och säkerhetstänk, då du hanterar stora enheter och ansvarar för att de står stabilt och hållbart.
Utöver själva truckkörningen har du en viktig roll i att hålla flödet i rörelse. Du ser till att moduler levereras in till verkstaden i rätt tid för rekonditionering och tar emot färdiga moduler som ska placeras inför vidare transport. Du arbetar nära verkstad, produktion och transport för att säkerställa att rätt modul finns på rätt plats vid rätt tidpunkt, där din insats är avgörande för att verksamheten ska flyta på utan avbrott. Rollen innehåller även vissa administrativa inslag, såsom att planera lastning och lossning inför kommande transporter, dokumentera var modulerna är placerade samt ha löpande dialog med kollegor via telefon och mail. Den administrativa delen är dock en mindre del av arbetet, fokus ligger på det praktiska och operativa.
En vanlig dag börjar med att teamet samlas och går igenom dagens plan tillsammans med kollegor och arbetsledare. Under dagen samarbetar du nära dina kollegor, lär dig nya moment, delar idéer och bidrar till förbättringar i arbetsflödet. Rollen är praktisk, varierad och utvecklande, du bygger kontinuerligt din kompetens och tar ansvar. Arbetet sker initialt på Adapteos hub i Enköping, men på sikt flyttas allt till den nya toppmoderna anläggningen i Uppsala, där du får vara med på en spännande tillväxtresa.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Adapteo. Uppdraget kommer att vara på heltid och är långsiktigt. Det finns mycket goda chanser till överrekrytering, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
En nyckelroll i den dagliga logistiken med stort eget ansvar
Vara en del av ett företag i stark tillväxt och en spännande expansionsresa, med en helt ny toppmodern hub som byggs i Uppsala
Ett tight och prestigelöst team med stark gemenskap, där alla hjälps åt och där arbetsglädje är en självklar del av vardagen
Chansen att komma med idéer och förbättringsförslag och verkligen påverka arbetsflöden och processer
På sikt, en arbetsplats med moderna lokaler, gym, promenadspår, takterass och härliga gemensamma utrymmen
Långsiktiga möjligheter att utvecklas och ta mer ansvar över tidDina arbetsuppgifter
Köra motviktstruck för att lasta, lossa och förflytta moduler på området
Hantera in- och utgående moduler, inklusive placering på gården samt leverans till och från verkstad för rekonditionering och vidare transport
Säkerställa att moduler placeras korrekt, säkert och enligt plan samt att flödet på området fungerar effektivt
Planera och samordna lastning och lossning tillsammans med produktionsplanerare så att moduler finns tillgängliga vid transportdatum
Dokumentera modulernas placering och bidra till struktur och ordning på området
Ha löpande kontakt med projekt, produktion samt verkstad via möten, telefon och mail
Köra motviktstruck (5 ton) vid behov samt bistå vid lastning och lossning
Transportera material till återvinning och avfallshantering från verkstaden
Stötta i övriga lager- och logistikuppgifter vid behov
Vi söker dig som
Har giltigt truckkort (A4 + B1)
Har dokumenterad och gedigen erfarenhet av motviktstruckkörning och är trygg i att hantera tunga lyft med motviktstruckar med hög lyftkapacitet (upp till 20 ton)
Är en mycket säker och ansvarsfull truckförare som är van vid att hantera stora, tunga och värdefulla laster
Har erfarenhet av operativt arbete där truckkörning och materialflöden är huvudfokus
Arbetar strukturerat och har god förmåga att hålla ordning även i miljöer med högt tempo och många parallella flöden
Har eget driv, tar ansvar och vågar driva förbättringar
Är bekväm med svenska i både tal och skrift
Det är meriterande, men inget krav, om du har
Erfarenhet från logistik-, lager- eller transportintensiva verksamheter
Tidigare arbete i produktionsnära miljö där du hanterat stora materialflöden
Behörighet 3A för lift/mobila plattformar (1 dags utbildning kan erbjudas vid behov)
Viktigast av allt, din personlighet
Du är prestigelös, lösningsorienterad och har ett starkt samarbetsfokus. Du ser förändring som en möjlighet, tar ansvar och drivs av att se resultat. Vidare är du flexibel och initiativrik, med viljan att bidra och utvecklas tillsammans med teamet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, dagtid
Placering: Enköping (initialt) och Uppsala (på sikt)
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillr Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOHS1O". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Smedsgränd 5A (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9990183